Порт Находка не выходит из суда

"Росморпорт" не дает компании Абрамовича спокойно пылить

«Росморпорт» не дает компании Абрамовича спокойно пылить Это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «НМТП», за несоблюдение экологических требований Один из крупнейших угольных портов Приморья опять лихорадит - ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) не оставляет попыток расторгнуть договоры аренды причалов с АО «Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка). От исхода их противостояния зависит судьба и других угольных терминалов региона. 6 ноября Пятый Арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ФГУП «Росморпорт» на отказ Арбитражного суда Приморского края расторгнуть договоры аренды причалов с АО «НМТП» за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли. Судебное разбирательство назначено на 4 декабря. Напомним, что законодательные пробелы, существующие на данный момент, не позволяют расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт». Это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «НМТП», за несоблюдение экологических требований. Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своим основным акционерам - Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам. При этом компании заключили долгосрочное соглашение о перевалке грузов в определенном объеме. 16 сентября Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды принадлежащих ему причалов с Находкинским МТП. По мнению ведомства, порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В свою очередь, представитель порта заявлял, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года - такой срок исполнения обязательств прописан в судебном решении по другому спору. К настоящему времени порт разработал проектную документацию на строительство очистных сооружений, получил положительное заключение госэкспертизы, а также разрешения на строительство на все этапы, заключил контракт на их исполнение (сумма контракта - 22 млн рублей), подрядчики приступили к работам. «Вывод Приморского краевого суда о последовательном исполнении ответчиком решения по делу и предоставление ему отсрочки его выполнения до 31 декабря 2020 года, а также представленные в материалы дела документы, опровергают позицию истца о том, что ответчик не выполняет мероприятия по строительству очистных сооружений, чем нарушает условия договора», - говорится в определении суда первой инстанции. Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. «Расторжение договора в судебном порядке носит исключительный характер, является по своей правовой природе санкцией, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств. Таким образом, по настоящему делу в предмет доказывания по требованию истца о расторжении договора аренды входят следующие обстоятельства: арендатором допущены существенные нарушения условий договора; арендодатель предупреждал о необходимости устранения таких нарушений; несмотря на такое предупреждение, арендатор указанные нарушения в разумный срок не устранил; на основании этого арендодатель предлагал расторгнуть договор; арендатор отказался от расторжения договора или не ответил на это предложение», - говорится в определении суда. НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство. Ранее сообщалось, что Дальневосточная транспортная прокуратура поручила стивидорным компаниям, занимающимся перевалкой угля в Находке, сократить или исключить загрязнение воздуха угольной пылью при перевалке. Руководителям стивидорных компаний, в частности, поручено принять дополнительные меры, направленные на улавливание, утилизацию, обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их сокращению или исключению при выполнении погрузочно-разгрузочных операций с углем. На фото: Передышка в суде оказалась недолгой. Фото из архива Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter