Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами

Приморский край вновь показал положительную динамику и улучшил свои позиции в рейтинге регионов-участников премии. Так, в этом году Приморье поднялось на 13-е место, улучшив свой результат на девять позиций по сравнению с 2018 годом. Отметим, что в 2017 году Приморье находилось на 49-м месте среди 67 субъектов, принимающих участие в конкурсном отборе.