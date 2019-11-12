Сроки получения разрешений на строительство значительно сократили в Хабаровском крае

- В вопросе присоединения к инженерным сетям наша главная линия – формат "Единой заявки", когда услуги восьми организаций будут доступны в режиме "одного окна" на региональном портале "Услуги 27". Мы постепенно продвигаемся в этом направлении, потому что преимущества такого подхода очевидны: это единые требования к документам и сокращение их числа, получение услуг в электронном виде и как итог – максимальная доступность этих услуг для бизнеса, - подвел итоги встречи заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.