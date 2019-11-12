Торговые сети Владивостока снижают цены

Торговые сети Владивостока снижают цены

12 ноября 2019, 16:40
Бизнес
Подешевел ряд социально значимых продуктов питания

Подешевел ряд социально значимых продуктов питания

В супермаркетах Владивостока снизились цены на сахар, курицу, растительное масло и яблоки.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, за неделю, с 23 по 30 октября, подешевел ряд социально значимых продуктов питания.

«В супермаркете “Реми” курица подешевела на 20 рублей, сейчас она продается по 149,5 рубля за килограмм. Литр растительного масла стоит 70 рублей – на 10 рублей меньше прежней цены», – отметили в ведомстве.

Также наблюдается снижение цен на сахар и яблоки.

«Килограмм сахара в супермаркетах “Реми” и “Михайловский” можно приобрести за 34 и 36 рублей соответственно. Яблоки в “Реми” сейчас стоят 78 рублей, во “Фреш 25” – 99 рублей», – добавили специалисты.

Напомним, что в крае начат прием заявлений от определенных категорий граждан на выдачу социальной карты «Приморец», при наличии которой можно получить скидку на продукцию в различных торговых сетях. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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