Торговые сети Владивостока снижают цены

Подешевел ряд социально значимых продуктов питания
В супермаркетах Владивостока снизились цены на сахар, курицу, растительное масло и яблоки.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, за неделю, с 23 по 30 октября, подешевел ряд социально значимых продуктов питания.
«В супермаркете “Реми” курица подешевела на 20 рублей, сейчас она продается по 149,5 рубля за килограмм. Литр растительного масла стоит 70 рублей – на 10 рублей меньше прежней цены», – отметили в ведомстве.
Также наблюдается снижение цен на сахар и яблоки.
«Килограмм сахара в супермаркетах “Реми” и “Михайловский” можно приобрести за 34 и 36 рублей соответственно. Яблоки в “Реми” сейчас стоят 78 рублей, во “Фреш 25” – 99 рублей», – добавили специалисты.
Напомним, что в крае начат прием заявлений от определенных категорий граждан на выдачу социальной карты «Приморец», при наличии которой можно получить скидку на продукцию в различных торговых сетях. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".