В Приморье годовой план по выявлению нелегального бизнеса уже выполнен на 133%

С начала года в Приморском крае выявлено почти 30,3 тысячи фактов неформальной занятости. Практически во всех случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательской деятельности. Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, контрольный показатель по выявлению неформальных трудовых отношений уже выполнен на 133%. «Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств с января составило более 9 тысяч единиц», – информируют в ведомстве. Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск. Хорошие результаты также в Тернейском, Анучинском, Лазовском, Октябрьском и Кировском районах. Специалисты напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков. По словам и.о. директора департамента Светланы КРАСИЦКОЙ, неоформленные трудовые отношения - риск не только для работников. «Организациям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в «конвертах», грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Помимо прочего, такие организации лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку», - отметила глава департамента. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

