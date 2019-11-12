В Приморье годовой план по выявлению нелегального бизнеса уже выполнен на 133%

В Приморье годовой план по выявлению нелегального бизнеса уже выполнен на 133%

12 ноября 2019, 13:39
Бизнес
С начала года в Приморском крае выявлено почти 30,3 тысячи фактов неформальной занятости

С начала года в Приморском крае выявлено почти 30,3 тысячи фактов неформальной занятости. Практически во всех случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательской деятельности. Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, контрольный показатель по выявлению неформальных трудовых отношений уже выполнен на 133%. «Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств с января составило более 9 тысяч единиц», – информируют в ведомстве. Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск. Хорошие результаты также в Тернейском, Анучинском, Лазовском, Октябрьском и Кировском районах. Специалисты напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков. По словам и.о. директора департамента Светланы КРАСИЦКОЙ, неоформленные трудовые отношения - риск не только для работников. «Организациям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в «конвертах», грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Помимо прочего, такие организации лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку», - отметила глава департамента. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
ЭкономикаПриморье
налогиналогнеуплата налоговналог на движимое имуществоналог на добавленный доходналог на прибыльналог на финансовый результатналог на скважинудолги по зарплатезарплатазарплата госслужащихналоги и пенисредняя зарплатаналогНалогиуглеродный налогдолг по зарплатезарплата врачей
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы