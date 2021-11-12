Новый «холодильник» в Артеме помогает российским рыбакам быстрее отгрузить улов

По словам исполнительного директора «Далькомхолод» Максима Миненко, ввод в работу новых холодильных мощностей позволит предприятию увеличить скорость доставки рыбопродукции потребителям на внешний и внутренний рынок.
«Новый холодильник это прежде всего качество и скорость для наших клиентов. Благодаря цельной логистической структуре предприятия, совместно с портовыми мощностями «Далькомхолода» во Владивостоке и складами «Сухого порта» в Артеме, у клиентов экономится время и повышается оперативность доставки. Что несомненно скажется на свежести продукции и позволит снизить финансовую составляющую доставки грузов. Начиная с момента выгрузки с борта и до погрузки в холодильник в Артеме груз полностью контролирует наша автоматизированная система складского учета, что исключает порчу продукции по всей логистической цепочке», — рассказал Максим Миненко.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов добавил, что дополнительные холодильные мощности сейчас крайне необходимы приморским рыбакам.
«Из-за закрытия крупнейших китайских портов, в этом году нашим рыбакам пришлось даже снизить объёмы вылова. Чтобы впредь не допускать этого, на российском берегу должно быть больше холодильных мощностей. Поэтому запуск нового холодильника группой компаний «Аква-Ресурсы», вкупе с уже имеющимися мощностями «Далькомхолода», дает серьезную разгрузку для всей отрасли. Потому что теперь формировать рефрижераторные поезда можно и во Владивостоке, и в Артеме. Тем более, с таким уникальным для региона оборудованием – сейчас это на вес золота», — сообщил Георгий Мартынов.
Полезный объем хранения нового терминала охлажденной продукции составляет 15 тысяч кубометров и имеет шаттловую систему хранения, аналогов которой нет в Приморье.
«Стеллажное хранение охлажденной продукции - главное отличие этого холодильного комплекса. Благодаря эффективному использованию площади склада позволило увеличить емкости хранения до 85% при безопасной эксплуатации. Мы одни из первых на Дальнем Востоке, кто освоил высокотехнологичное оборудование работы шаттлами. Роботы-шаттлы распределяют полученный груз по стеллажам. Это позволяет нам принимать и отгружать по 250 тонн за смену и минимизировать ручной труд», — отметил Илья Акперов, начальник перегрузочного комплекса «Сухой Порт».
Транспортно-логистический центр «Сухой Порт», расположенный в городе Артем Приморского края с дополнительной ЖД инфраструктурой, создан в 2013 году для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров (БИГ-БЭГ), любых видов металла, крупнотоннажных сухих и рефрижераторных контейнеров.
Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до 1000 40-футовых контейнеров, закрытые склады позволяют разместить 6 000 тонн рыбной продукции и до 18 000 тонн генеральных грузов на открытых складских площадках.