Новый «холодильник» в Артеме помогает российским рыбакам быстрее отгрузить улов

«Из-за закрытия крупнейших китайских портов, в этом году нашим рыбакам пришлось даже снизить объёмы вылова. Чтобы впредь не допускать этого, на российском берегу должно быть больше холодильных мощностей. Поэтому запуск нового холодильника группой компаний «Аква-Ресурсы», вкупе с уже имеющимися мощностями «Далькомхолода», дает серьезную разгрузку для всей отрасли. Потому что теперь формировать рефрижераторные поезда можно и во Владивостоке, и в Артеме. Тем более, с таким уникальным для региона оборудованием – сейчас это на вес золота», — сообщил Георгий Мартынов.