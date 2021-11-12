Отечественному автопрому не хватило электроники

Отечественному автопрому не хватило электроники
Отечественному автопрому не хватило электроники
Сегодня, 17:47БизнесФото: 1mediainvest.ru
Автоваз приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти сегодня, 12 ноября. Причиной простоя стало отсутствие электронных компонентов.

Таким образом, как сообщает портал «Автостат» со ссылкой на профсоюз предприятия, на текущей неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей. Стоит отметить, что завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме. Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31 % меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сюжеты:
Приморье
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Автомобилизапчасти
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