На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма

Участие в мероприятии приняли более 400 человек. Это представители туристических фирм, гостиниц, ресторанов, кафе и других коммерческих организаций индустрии гостеприимства В общей сложности в рамках Дальневосточной недели туризма в Южно-Сахалинске состоялось 17 тематических и 3 сессии специальной программы для рестораторов и отельеров. Специалисты обсуждали как привлечь инвестиции в туристическую отрасль, проблемы сертификация экскурсоводов и гидов-проводников, планы по развитию транспортной системы Дальнего Востока. Особый интерес у участников вызвали профессиональные мастер-классы таких экспертов, как Виктория Колитенко, генеральный директор ООО "УК "Экватор"; Дмитрий Куликов, тревел-блогер @Oktagon, консультант по тревел-маркетингу; Татьяна Заречнева, руководитель проекта Pacific Russia Food, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. В рамках Дальневосточной недели туризма состоялся международный ознакомительный тур для профессионалов туристической отрасли. Руководители крупных туристических агентств из Китая, Кореи, Японии смогли предметно познакомиться с существующими и перспективными форматами туров на Сахалине. Своими впечатлениями эти участники поделились в рамках "страновых" сессий 5 декабря, когда на основной площадке форума последовательно обсуждались национальные предпочтения туристов из Японии, Китая и Кореи. К неделе туризма был приурочен пресс-тур для федеральных и иностранных СМИ. Журналисты успели посетить новое здание аэровокзала, строящиеся объекты туристической сферы в ТОР "Горный воздух". Кульминацией Дальневосточной недели туризма стала организация однодневной экскурсии на Итуруп для 60 участников мероприятия. Дальневосточная неделя туризма проходила в Южно-Сахалинске со 2 по 8 декабря. Мероприятие организовано по инициативе Правительства Сахалинской области и Федерального агентства по туризму Материалы сессий Дальневосточной недели туризма публикуются на официальном сайте мероприятия www.ertw.ru. Журнал "Дальневосточный капитал".

