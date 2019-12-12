На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма

В рамках Дальневосточной недели туризма состоялся международный ознакомительный тур для профессионалов туристической отрасли. Руководители крупных туристических агентств из Китая, Кореи, Японии смогли предметно познакомиться с существующими и перспективными форматами туров на Сахалине. Своими впечатлениями эти участники поделились в рамках "страновых" сессий 5 декабря, когда на основной площадке форума последовательно обсуждались национальные предпочтения туристов из Японии, Китая и Кореи.