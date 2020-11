Расширены границы ТОР "Камчатка"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Камчатка"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Камчатка" С инициативой увеличения выступило Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, это позволит реализовать инвестиционный проект в сфере транспортировки сжиженного природного газа и обеспечит создание новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Подписанным постановлением в границы ТОР «Камчатка» включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР «Камчатка» ООО «НОВАТЭК-Камчатка» планируется реализация инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», - говорится на сайте Правительства. Проект предусматривает строительство инфраструктуры, которая обеспечит приём сжиженного природного газа с судов-газовозов ледового класса (с северных месторождений), кратковременное хранение и отгрузку сжиженного природного газа в суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей транспортировки потребителю. Как отметили специалисты, расширение ТОР «Камчатка» обеспечит создание около 200 рабочих мест, привлечёт около 70 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 24,5 млрд рублей. Напомним, ТОР «Камчатка» - самая востребованная из всех дальневосточных территорий опережающего развития и насчитывает 93 резидента. Еще большее число инвесторов – 130 – воспользовались режимом свободного порта, который распространен на Петропавловск-Камчатский. Общая сумма заявленных проектов составляет 50,8 млрд рублей, реализация которых позволит создать более 8 850 рабочих мест. Журнал "Дальневосточный капитал".

