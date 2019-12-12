Расширены границы ТОР "Камчатка"

С инициативой увеличения выступило Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, это позволит реализовать инвестиционный проект в сфере транспортировки сжиженного природного газа и обеспечит создание новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.