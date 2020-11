В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта

В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го

В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го Сообщает ЯСИА. Об этом поделился глава республики Айсен Николаев во время пресс-конференции в Москве. Впервые чемпионат мира по игре в го проведут в России. Принимающим городом станет Владивосток в 2020 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия). О том, как будут продвигать "умный" спорт в Якутии, рассказал Айсен Николаев. "Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе", — сказал он. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter