В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта

В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта

12 декабря 2019, 14:40
Бизнес
В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го

В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го

Сообщает ЯСИА. Об этом поделился глава республики Айсен Николаев во время пресс-конференции в Москве.

Впервые чемпионат мира по игре в го проведут в России. Принимающим городом станет Владивосток в 2020 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия). О том, как будут продвигать "умный" спорт в Якутии, рассказал Айсен Николаев.

"Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе", — сказал он.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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