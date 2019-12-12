В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта

"Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе", — сказал он.