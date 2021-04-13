Во Владивостоке суда для ФСБ подвергнут испытаниям вместе с краболовом

Во Владивостоке суда для ФСБ подвергнут испытаниям вместе с краболовом
Сегодня, 10:33БизнесФото: "Восточная верфь"В мае краболов выйдет в море на завершающую стадию испытаний
Восточная верфь начала швартовные испытания первого дальневосточного краболова и еще двух заказов

Во Владивостоке Восточная верфь объявила о старте швартовных испытаний первого дальневосточного краболова «Охотск». Заводу и заказчику предстоит проверить качество постройки судна, провести запуск основных и вспомогательных систем. В мае этого года краболов, как и сообщалось ранее, отправится в море на ходовые испытания, говорится в сообщении компании.

В швартовных испытаниях, помимо команды Восточной верфи и представителей заказчика, примут участие представители японских компаний-поставщиков оборудования. Уже на следующей неделе судно пустит «первый дым» — запустит двигательную установку.

«На предприятии сегодня складывается уникальная ситуация, когда швартовные испытания будут вестись параллельно сразу на трёх заказах: помимо краболова, испытания пройдут и на заказах для ФСБ», — рассказал гендиректор АО «Восточная верфь» Сергей Баканёв.

Всего в портфеле предприятия находится пять судов для добычи краба проекта 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции соответственно. Длина и ширина судов — 63,27 и 10,6 метра. Водоизмещение краболова-живовоза составляет 1586 тонн, объём перевозки живого краба — до 100 тонн.

Швартовные испытания «Охотска» планируется завершить в мае этого года, в том же месяце судно выйдет в море на завершающую стадию испытаний. Напомним, что ранее сдать краболов планировалось в сентябре. Также с мая 2022 года на ноябрь 2021 года перенесена сдача второго краболова.

Сюжеты:
Приморье
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