Во Владивостоке суда для ФСБ подвергнут испытаниям вместе с краболовом

Швартовные испытания «Охотска» планируется завершить в мае этого года, в том же месяце судно выйдет в море на завершающую стадию испытаний. Напомним, что ранее сдать краболов планировалось в сентябре. Также с мая 2022 года на ноябрь 2021 года перенесена сдача второго краболова.