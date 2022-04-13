Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций

Напомним, что предприятие, расположенное в Москве, в целом владеет рядом филиалов по всей России, от Ростова-на-Дону, до Санкт-Петербурга и, конечно же, Дальнего Востока. В Приморском крае его представляет ФГБУ «Приморрыбвод». Есть у них филиал и на Камчатке. На днях он отчитался, что в связи с ограничениями лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) столкнулись с проблемой закупки иностранных кормов для мальков.