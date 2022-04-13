Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций

Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций
Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций
Сегодня, 14:57БизнесФото: https://pixabay.com
Под санкционное давление попала рыбопромышленная отрасль России. Вето наложено на экспорт российских ракообразных и икры.

Досталось отделению ФГБУ Главрыбвод, открытому для обеспечения отрасли в целом и сохранения водных биоресурсов в частности. Из-за санкций предприятие, специализирующееся на выращивании рыбы, лишилось возможности кормить мальков заграничными кормами.

Напомним, что предприятие, расположенное в Москве, в целом владеет рядом филиалов по всей России, от Ростова-на-Дону, до Санкт-Петербурга и, конечно же, Дальнего Востока. В Приморском крае его представляет ФГБУ «Приморрыбвод». Есть у них филиал и на Камчатке. На днях он отчитался, что в связи с ограничениями лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) столкнулись с проблемой закупки иностранных кормов для мальков.

— Учреждение перешло на отечественные корма. Благодаря увеличению мощности заводов предприятие готово выпускать 58 миллионов мальков дальневосточного лосося в год, — цитирует начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергея Ткачука портал Fishnews.

До этого предприятие отчиталось, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в целом добыто водных биоресурсов 890,62 тысячи тонн, что на 68,28 тысячи тонн или на 8,30% больше уровня 2021 года.

Сюжеты:
Приморье
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