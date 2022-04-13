Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций

Досталось отделению ФГБУ Главрыбвод, открытому для обеспечения отрасли в целом и сохранения водных биоресурсов в частности. Из-за санкций предприятие, специализирующееся на выращивании рыбы, лишилось возможности кормить мальков заграничными кормами.
Напомним, что предприятие, расположенное в Москве, в целом владеет рядом филиалов по всей России, от Ростова-на-Дону, до Санкт-Петербурга и, конечно же, Дальнего Востока. В Приморском крае его представляет ФГБУ «Приморрыбвод». Есть у них филиал и на Камчатке. На днях он отчитался, что в связи с ограничениями лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) столкнулись с проблемой закупки иностранных кормов для мальков.
— Учреждение перешло на отечественные корма. Благодаря увеличению мощности заводов предприятие готово выпускать 58 миллионов мальков дальневосточного лосося в год, — цитирует начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергея Ткачука портал Fishnews.
До этого предприятие отчиталось, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в целом добыто водных биоресурсов 890,62 тысячи тонн, что на 68,28 тысячи тонн или на 8,30% больше уровня 2021 года.