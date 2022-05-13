Дом.РФ возьмёт квартирами за землю на Русском

Дом.РФ возьмёт квартирами на аукционе за землю под застройку на Русском

Во Владивостоке на острове Русском продают 11 участков под строительство жилья. Аукцион объявило АО «Дом.РФ». Территория под застройку (площадь 8,32 гектара) расположена примерно в 10 км от Русского моста.

Предложению добавляет привлекательности то, что в этом районе есть необходимая коммунальная инфраструктура - неподалёку с наделами находятся малоэтажные жилые здания. Как сообщили в компании, в целом на этих наделах можно построить не менее 78 тысяч кв. метров. Приём заявок завершается 4 июля, сам аукцион состоится 8 июля. Для реализации проекта выбрана среднеэтажная модель из стандарта комплексного развития территорий, разработанного ведомством. Предполагается создание комфортного жилья за счёт развитой инфраструктуры, включающей в себя «зелёные» дворы, общественные пространства и социальные объекты. Согласно объявленному правилу, выигравший торги расплатится с Дом.РФ частью квартир в возведённых зданиях. Планируется их использовать для реализации программы арендного жилья. Стартовая доля, с которой начнутся торги, составляет 7%. - Торги в формате за «долю» выгодны для застройщиков, поскольку позволяют распределить финансовую нагрузку при приобретении земли, - пояснил заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что подобные механизмы способствуют привлечению большего числа участников строительного рынка. И это, в свою очередь, позволит увеличить объём возводимого жилья, а также будет способствовать снижению стоимости жилого метра. Отметим, в Приморье в 2021 году сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью жилых помещений 885,3 тыс. кв. метров. Из которых населением построено – 349,9 тыс. кв. метров, что на 36% больше 2020 года. Средняя площадь одной квартиры, построенной организациями в 2021 году, составила 57,8 кв. метров, населением – 131 кв. метра. По итогам 1 квартал 2022 года средние цены в новостройках достигли 142053 руб. за кв. метр, на вторичном рынке – 126429 руб. за кв. метр. С начала года цены на квартиры выросли, в среднем, на 6%. Более всего подорожало жильё улучшенного качества: на 8% – на первичном рынке, на 9% – на вторичном. Элитные квартиры в новостройках подорожали меньше всего, а на вторичном даже снизились на 2%.

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