"Русская Рыбопромышленная Компания" построит второй рыбоперерабатывающий завод совместно с группой "Агама"

«Подписанный сегодня договор расширяет наше сотрудничество с группой «Агама», которое уже доказало свою успешность. Совместно мы выпускаем продукцию из минтая премиального качества под общим брендом «Agama-Nordeco» и уже практически завершили реализацию первого партнерского проекта в области развития береговой переработки, - прокомментировал Федор Кирсанов. – Завод «Русская треска» будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели. Проект реализуется в соответствии со всеми согласованными параметрами, и мы уверены, что завод «Русская пикша» будет также построен в срок и с высоким качеством».