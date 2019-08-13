"Русская Рыбопромышленная Компания" построит второй рыбоперерабатывающий завод совместно с группой "Агама"

"Русская Рыбопромышленная Компания" построит второй рыбоперерабатывающий завод совместно с группой "Агама"

13 августа 2019, 11:10
Бизнес
Строительство планируется начать в конце августа текущего года

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и группа компаний «Агама» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по строительству берегового завода по переработке трески и пикши «Русская пикша» в Мурманске.

Строительство планируется начать в конце августа текущего года. Ввод в эксплуатацию намечен на следующий, 2020 год.

Соглашение подписали генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и генеральный директор ГК «Агама» Юрий Алашеев. В соответствии с документом, доля РРПК в проекте составит 50,01%.

«Русская пикша» станет вторым предприятием, которое компании построят совместно. В настоящее время в Мурманске завершается строительство первого завода - «Русская треска».

«Подписанный сегодня договор расширяет наше сотрудничество с группой «Агама», которое уже доказало свою успешность. Совместно мы выпускаем продукцию из минтая премиального качества под общим брендом «Agama-Nordeco» и уже практически завершили реализацию первого партнерского проекта в области развития береговой переработки, - прокомментировал Федор Кирсанов. – Завод «Русская треска» будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели. Проект реализуется в соответствии со всеми согласованными параметрами, и мы уверены, что завод «Русская пикша» будет также построен в срок и с высоким качеством».

Проект «Русская пикша» реализуется в рамках государственной программы инвестиционных квот. С вводом в эксплуатацию предприятие получит квоты на вылов порядка тысячи тонн трески и пикши в год. Проектная мощность завода составит не менее 25 тонн готовой продукции в сутки.

«У группы «Агама» серьезный опыт производства замороженной рыбной продукции, в том числе – в Мурманске, - сказал Юрий Алашеев. – Жители региона, всей страны, а также зарубежные покупатели уже знакомы с высоким качеством продукции из трески и пикши, которая производится на действующих мощностях компании. Сотрудничество с РРПК позволит расширить производство продукции премиального качества и гарантирует высокий уровень выполнения совместных проектов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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