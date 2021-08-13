В Приморском крае производят одноразовую деревянную посуду

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на предприятии по производству одноразовой деревянной посуды в Партизанске. Глава региона осмотрел цеха, пообщался с его руководством и работниками.

ООО «Ложка-плюс» — это семейная компания. Тут производят одноразовые ложки, вилки, тарелки и ножи из дерева. Экологически чистая продукция пользуется спросом даже за рубежом. На предприятии реализован полный цикл производства: начиная от бревна и заканчивая упаковкой. Оборудование, по словам владельцев, создано по их чертежам. Вместе с губернатором с коллективом предприятия поговорил и мэр Партизанска Олег Бондарев. Фото: Александр Дедов Золотой Рог Люди задавали вопросы об общественном транспорте, который в некоторых местах ходит не очень хорошо, интересовались куда звонить, чтобы получить помощь в решении проблемы с бродячими собаками, просили увеличить количество мусорных контейнеров и частоту вывоза мусора. Особо острым для горожан оказался вопрос жилья и взаимодействия с управляющими компаниями. Губернатор и мэр ответили на каждый поставленный вопрос и уже в ближайшее время некоторые из озвученных проблем будут решены. Кроме того, глава Приморья напомнил, что в 2022 году, на 2 года раньше, будет завершена краевая программа расселения из аварийного жилья. После этого, начнется формирование новых заявок. В новый список войдут и бараки Партизанска. По словам мэра, их в городе около 400 штук.

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