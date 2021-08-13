В Приморском крае производят одноразовую деревянную посуду

В Приморском крае производят одноразовую деревянную посуду
В Приморском крае производят одноразовую деревянную посуду
Сегодня, 11:44БизнесФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на предприятии по производству одноразовой деревянной посуды в Партизанске. Глава региона осмотрел цеха, пообщался с его руководством и работниками.

ООО «Ложка-плюс» — это семейная компания. Тут производят одноразовые ложки, вилки, тарелки и ножи из дерева. Экологически чистая продукция пользуется спросом даже за рубежом. На предприятии реализован полный цикл производства: начиная от бревна и заканчивая упаковкой. Оборудование, по словам владельцев, создано по их чертежам.

Вместе с губернатором с коллективом предприятия поговорил и мэр Партизанска Олег Бондарев.

Фото:Александр ДедовЗолотой Рог

Люди задавали вопросы об общественном транспорте, который в некоторых местах ходит не очень хорошо, интересовались куда звонить, чтобы получить помощь в решении проблемы с бродячими собаками, просили увеличить количество мусорных контейнеров и частоту вывоза мусора.

Особо острым для горожан оказался вопрос жилья и взаимодействия с управляющими компаниями.

Губернатор и мэр ответили на каждый поставленный вопрос и уже в ближайшее время некоторые из озвученных проблем будут решены.

Кроме того, глава Приморья напомнил, что в 2022 году, на 2 года раньше, будет завершена краевая программа расселения из аварийного жилья. После этого, начнется формирование новых заявок. В новый список войдут и бараки Партизанска.

По словам мэра, их в городе около 400 штук.

Сюжеты:
Приморье
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БизнеспроизводствоПриморьеОлег Кожемяко
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