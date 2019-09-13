Интерес к Дальнему Востоку в мире растет

Представленная в 67 странах мира международная финансовая группа Societe Generale, частью которой является Росбанк, выполняет уникальную связующую функцию между компаниями Европы и Азии. От этого выигрывают и предприятия Дальневосточного региона: имея в лице Росбанка надежного международного партнера, местному бизнесу проще наладить взаимодействие с новыми клиентами и получить именно те услуги и поддержку, которые наиболее актуальны и выгодны в современных реалиях. О том, какую роль играет Дальний Восток в бизнесе Росбанка, как складывается взаимодействие региональных компаний с азиатскими партнерами, и какой вклад в эти взаимоотношения привнес Восточный экономический форум, рассказал председатель правления Росбанка Илья ПОЛЯКОВ. Мост между Европой и Азией - На какие продукты и услуги в регионе Росбанк делает акцент? И что наиболее востребовано самими клиентами? - История Росбанка тесно связана с Дальним Востоком, у нас всегда здесь была довольно серьезная доля рынка, даже больше, чем в некоторых регионах центральной России. И сейчас мы занимаем уникальные позиции в регионе, поскольку являемся единственным крупным международным банком, присутствующим на Дальнем Востоке. Сильная дальневосточная позиция Росбанка важна еще и потому, что все больший интерес к этой части России проявляют партнеры из стран АТР. Этот интерес приобретает конкретные очертания: увеличение числа сделок, клиентов. Как часть международной группы Societe Generale, как системно значимый российский банк мы помогаем региональным и федеральным компаниям создавать прочные связи с Японией, Китаем, Южной Кореей, Индией и другими странами АТР, выполняя своего рода роль моста между Европой и Азией. Росбанк – универсальный банк, мы предоставляем клиентам широкую линейку услуг: мы работаем и в розничном, и в корпоративном сегменте, имеем прочные позиции на ипотечном рынке, конкурентные преимущества в части ВЭД. В частности, в Приморском крае бизнес банка уверенно растет. По сравнению с августом 2018 года, в аналогичном периоде текущего года объем потребительских кредитов Росбанка в Приморье вырос на 7%, на 12% увеличились выдачи кредитных карт. Кредитный розничный портфель банка в крае на сегодняшний день составляет 4,2 млрд рублей, депозитный – 5,6 млрд рублей. - А в части работы с бизнесом, какие отрасли наиболее интересны банку? - Глобально мы работаем со всеми отраслями в России. Конечно, есть ряд отраслей, к которым мы относимся с осторожностью, но при этом мы рассматриваем все заявки, давая глубокую оценку бизнесу. На Дальнем Востоке, в том числе, мы работаем с компаниями традиционных для региона отраслей промышленности: добыча и переработка морепродуктов, агропромышленный сектор, энергетика. Также взаимодействуем с местными властями, развиваем сотрудничество с международными корпорациями, активно приходящими в регион. Наше преимущество в регионе заключается в том, что, когда такая компания выходит на новый рынок, она старается работать с тем банком, которому этот рынок знаком и понятен. Широкое присутствие группы Societe Generale в мире дает нам как ее части быть банком первого выбора для таких компаний. Тонкости ВЭД - Есть ли какое-то принципиальное отличие в ведении банковского бизнеса в европейской части страны и в азиатской? - С одной стороны, все основные банковские технологии отлажены и автоматизированы. С другой, Дальний Восток имеет свою специфику, связанную с его географическим положением и часовым поясом. Головной офис у большинства федеральных банков расположен в Москве. Когда Владивосток приступает к работе, Москва еще «спит». И мы обязаны наладить все процессы так, чтобы банк обслуживал клиентов, «пока Москва спит». Это требует определенных настроек и адаптации некоторых процессов. - Наверняка, вопрос разницы во времени особенно актуален для участников ВЭД, ведь им очень важна оперативность при проведении операций на валютном рынке … - Безусловно. И в этой ситуации выигрывают те банки, которые могут наладить процессы так, чтобы колебания стоимости, например, пары рубль-юань, фиксировались независимо от времени суток в Москве. В данном случае мы можем использовать офис группы Societe Generale в Китае, часовой пояс которого ближе к Владивостоку. Такие нюансы в работе присутствуют, и международный статус банка дает серьезное преимущество на этом конкурентном рынке. - А как в целом вы бы охарактеризовали показатели банка по ВЭД? - Внешнеэкономическая деятельность – это наш «конек». По итогам первого полугодия 2019 года около 18% от суммы всех импортных аккредитивов, выпущенных в России, выпущены Росбанком. В целом, все инструменты, связанные с торговыми операциями, - сильная сторона Росбанка. Расскажу на примере. Российская компания хочет закупить оборудование у поставщика во Франции, в Китае или Японии. Для минимизации своих рисков поставщик, скорее всего, потребует от российской компании импортный аккредитив, подтверждённый международным банком. Конечно, компания может выпустить аккредитив и в российском банке, а российский банк затем будет обеспечивать его подтверждение в международном. Но это дополнительная комиссия и временные затраты. В случае обращения в Росбанк подтверждение аккредитива происходит внутри группы Societe Generale, что экономит время и деньги клиенту. При этом Росбанку присвоены наивысшие кредитные рейтинги обоих отечественных рейтинговых агентств, аккредитованных банком России, – АКРА и Эксперт РА – нам также присвоены высокие рейтинги международных агентств, что, безусловно, иностранные компании принимают во внимание. На сегодняшний день Росбанк продолжает активно развивать свою географию бизнеса в части международной торговли, поддерживая торговые сделки своих клиентов не только в пользу контрагентов из стран Европы или Азии, но и других регионов. Как результат, портфель международных сделок растет высокими темпами и сейчас составляет более 1 млрд евро, а по итогам 7 месяцев работы количество активных клиентов, пользующихся продуктами торгового финансирования Росбанка, превысило 460. Мы видим устойчивую динамику роста валютных контрактов на протяжении последних нескольких лет. При этом растет количество сделок с расчетами в национальных валютах между китайскими и российскими участниками ВЭД по валютной паре СNY/RUB. Фиксируем увеличение объемов ВЭД с компаниями Южной Кореи, Японии. Стабильным участником расчетов становится бизнес Сингапура. Росбанк предоставляет своим клиентам в регионе наилучшие сервисы по конверсии валюты и хеджированию валютных рисков. К каждому клиенту корпоративного сегмента прикрепляется собственный валютный дилер, который, в том числе, помогает им начать работать с уникальной платформой онлайн-конверсии валюты под названием E-Trading. И, конечно же, классические расчетные инструменты и сервисы для компаний с ВЭД: валютный контроль, таможенные карты, расчеты в валюте, в том числе - отличной от валюты счета. Развитие этих сервисов, их максимальная автоматизация и удобство за счет внедрения новой функциональности в цифровых каналах, является приоритетом для нашего банка. Держать руку на пульсе - Каковы цели участия Росбанка в ВЭФ? - Это уже мой третий визит на Восточный экономический форум. Но в этот раз Росбанк представлен более серьезной делегацией: форум в этом году посетил заместитель генерального директора группы Societe Generale по направлению «Международные банковские и финансовые услуги» Филипп ХЕЙМ. Такая серьезная презентация банка на площадке форума говорит о том, как для Группы важен Дальневосточный регион и бизнес здесь. В рамках ВЭФ планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе и с правительствами областей Дальнего Востока. И конечно же, во время двусторонних встреч обсуждаются конкретные сделки с клиентами. - Сейчас немало говорится о поддержке малого и среднего бизнеса. На ваш взгляд, какие здесь инструменты наиболее важны? - Самая главная помощь сегменту малого и среднего бизнеса – больше свободы и меньше административных барьеров. Над этим активно работают правительство РФ и Минэкономразвития России. Льготное кредитование – всего лишь часть программы по поддержке предпринимательства. Портфель Росбанка в части кредитования МСБ уверенно растет. Только по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Дальневосточном регионе в Росбанке на рассмотрении находится заявок более чем на 300 млн рублей. - Росбанк прошел объединение с дочерним ипотечным банком «ДельтаКредит». Что вам это дало? - Сейчас в бизнесе очень многие развивают концепцию экосистем. Мы считаем, что банк должен оставаться банком и развивать концепцию экосистем вокруг какого-то узкого круга своих компетенций, связанных напрямую с его основным бизнесом. Наши сильные стороны – ипотека и автокредитование. Вокруг этих продуктов и выстраиваются две крупные экосистемы. Как происходит построение таких экосистем? Думая о клиенте, мы пришли к выводу, что ипотека – не цель обращения в банк. Клиенту нужно свое безопасное, комфортное жилье. Ипотека в данном случае – лишь инструмент. Задача банка в том, чтобы помочь клиенту воплотить его мечту о доме в жизнь максимально удобно, быстро и эффективно. Поэтому мы объединяем в концепцию экосистемы работу с риелторами, страховщиками, нотариусами, мебельными компаниями и прочее. То есть, все основные сферы, которые затрагивает само понятие «Дом», входят в нашу экосистему. В Росбанке в этом отношении очень много наработанных контактов, так как концепция начала выстраиваться еще пять лет назад банком «ДельтаКредит». И тогда Группа была первой на рынке с этой идеей. Например, в некоторых городах России риелторы и нотариусы присутствуют в офисах Росбанка, поскольку это ускоряет процесс выдачи ипотеки. И, безусловно, мы выстраиваем все это в цифровом пространстве. На сегодняшний день более 65% ипотечных заемщиков приходят к нам через цифровые каналы обслуживания. Практически все этапы, связанные с получением ипотеки, можно пройти онлайн. Конечно, один визит в банк для закрытия ипотечной сделки по-прежнему требуется. Чтобы от него отказаться, необходимо и в банках провести некоторые преобразования, и на законодательном уровне внести изменения. Ипотечный рынок идет к этому. И я очень рад, что концепция «Росбанк Дом» помогает нам быть в авангарде этих изменений.