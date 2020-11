Интерес к Дальнему Востоку в мире растет

Председатель правления Росбанка Илья Поляков дал интервью газете "Золотой Рог" на Восточном экономическом форуме

Председатель правления Росбанка Илья Поляков дал интервью газете «Золотой Рог» на Восточном экономическом форуме Представленная в 67 странах мира международная финансовая группа Societe Generale, частью которой является Росбанк, выполняет уникальную связующую функцию между компаниями Европы и Азии. От этого выигрывают и предприятия Дальневосточного региона: имея в лице Росбанка надежного международного партнера, местному бизнесу проще наладить взаимодействие с новыми клиентами и получить именно те услуги и поддержку, которые наиболее актуальны и выгодны в современных реалиях. О том, какую роль играет Дальний Восток в бизнесе Росбанка, как складывается взаимодействие региональных компаний с азиатскими партнерами, и какой вклад в эти взаимоотношения привнес Восточный экономический форум, рассказал председатель правления Росбанка Илья ПОЛЯКОВ. Мост между Европой и Азией - На какие продукты и услуги в регионе Росбанк делает акцент? И что наиболее востребовано самими клиентами? - История Росбанка тесно связана с Дальним Востоком, у нас всегда здесь была довольно серьезная доля рынка, даже больше, чем в некоторых регионах центральной России. И сейчас мы занимаем уникальные позиции в регионе, поскольку являемся единственным крупным международным банком, присутствующим на Дальнем Востоке. Сильная дальневосточная позиция Росбанка важна еще и потому, что все больший интерес к этой части России проявляют партнеры из стран АТР. Этот интерес приобретает конкретные очертания: увеличение числа сделок, клиентов. Как часть международной группы Societe Generale, как системно значимый российский банк мы помогаем региональным и федеральным компаниям создавать прочные связи с Японией, Китаем, Южной Кореей, Индией и другими странами АТР, выполняя своего рода роль моста между Европой и Азией. Росбанк – универсальный банк, мы предоставляем клиентам широкую линейку услуг: мы работаем и в розничном, и в корпоративном сегменте, имеем прочные позиции на ипотечном рынке, конкурентные преимущества в части ВЭД. В частности, в Приморском крае бизнес банка уверенно растет. По сравнению с августом 2018 года, в аналогичном периоде текущего года объем потребительских кредитов Росбанка в Приморье вырос на 7%, на 12% увеличились выдачи кредитных карт. Кредитный розничный портфель банка в крае на сегодняшний день составляет 4,2 млрд рублей, депозитный – 5,6 млрд рублей. - А в части работы с бизнесом, какие отрасли наиболее интересны банку? - Глобально мы работаем со всеми отраслями в России. Конечно, есть ряд отраслей, к которым мы относимся с осторожностью, но при этом мы рассматриваем все заявки, давая глубокую оценку бизнесу. На Дальнем Востоке, в том числе, мы работаем с компаниями традиционных для региона отраслей промышленности: добыча и переработка морепродуктов, агропромышленный сектор, энергетика. Также взаимодействуем с местными властями, развиваем сотрудничество с международными корпорациями, активно приходящими в регион. Наше преимущество в регионе заключается в том, что, когда такая компания выходит на новый рынок, она старается работать с тем банком, которому этот рынок знаком и понятен. Широкое присутствие группы Societe Generale в мире дает нам как ее части быть банком первого выбора для таких компаний. Тонкости ВЭД - Есть ли какое-то принципиальное отличие в ведении банковского бизнеса в европейской части страны и в азиатской? - С одной стороны, все основные банковские технологии отлажены и автоматизированы. С другой, Дальний Восток имеет свою специфику, связанную с его географическим положением и часовым поясом. Головной офис у большинства федеральных банков расположен в Москве. Когда Владивосток приступает к работе, Москва еще «спит». И мы обязаны наладить все процессы так, чтобы банк обслуживал клиентов, «пока Москва спит». Это требует определенных настроек и адаптации некоторых процессов. - Наверняка, вопрос разницы во времени особенно актуален для участников ВЭД, ведь им очень важна оперативность при проведении операций на валютном рынке … - Безусловно. И в этой ситуации выигрывают те банки, которые могут наладить процессы так, чтобы колебания стоимости, например, пары рубль-юань, фиксировались независимо от времени суток в Москве. В данном случае мы можем использовать офис группы Societe Generale в Китае, часовой пояс которого ближе к Владивостоку. Такие нюансы в работе присутствуют, и международный статус банка дает серьезное преимущество на этом конкурентном рынке. - А как в целом вы бы охарактеризовали показатели банка по ВЭД? - Внешнеэкономическая деятельность – это наш «конек». По итогам первого полугодия 2019 года около 18% от суммы всех импортных аккредитивов, выпущенных в России, выпущены Росбанком. В целом, все инструменты, связанные с торговыми операциями, - сильная сторона Росбанка. Расскажу на примере. Российская компания хочет закупить оборудование у поставщика во Франции, в Китае или Японии. Для минимизации своих рисков поставщик, скорее всего, потребует от российской компании импортный аккредитив, подтверждённый международным банком. Конечно, компания может выпустить аккредитив и в российском банке, а российский банк затем будет обеспечивать его подтверждение в международном. Но это дополнительная комиссия и временные затраты. В случае обращения в Росбанк подтверждение аккредитива происходит внутри группы Societe Generale, что экономит время и деньги клиенту. При этом Росбанку присвоены наивысшие кредитные рейтинги обоих отечественных рейтинговых агентств, аккредитованных банком России, – АКРА и Эксперт РА – нам также присвоены высокие рейтинги международных агентств, что, безусловно, иностранные компании принимают во внимание. На сегодняшний день Росбанк продолжает активно развивать свою географию бизнеса в части международной торговли, поддерживая торговые сделки своих клиентов не только в пользу контрагентов из стран Европы или Азии, но и других регионов. Как результат, портфель международных сделок растет высокими темпами и сейчас составляет более 1 млрд евро, а по итогам 7 месяцев работы количество активных клиентов, пользующихся продуктами торгового финансирования Росбанка, превысило 460. Мы видим устойчивую динамику роста валютных контрактов на протяжении последних нескольких лет. При этом растет количество сделок с расчетами в национальных валютах между китайскими и российскими участниками ВЭД по валютной паре СNY/RUB. Фиксируем увеличение объемов ВЭД с компаниями Южной Кореи, Японии. Стабильным участником расчетов становится бизнес Сингапура. Росбанк предоставляет своим клиентам в регионе наилучшие сервисы по конверсии валюты и хеджированию валютных рисков. К каждому клиенту корпоративного сегмента прикрепляется собственный валютный дилер, который, в том числе, помогает им начать работать с уникальной платформой онлайн-конверсии валюты под названием E-Trading. И, конечно же, классические расчетные инструменты и сервисы для компаний с ВЭД: валютный контроль, таможенные карты, расчеты в валюте, в том числе - отличной от валюты счета. Развитие этих сервисов, их максимальная автоматизация и удобство за счет внедрения новой функциональности в цифровых каналах, является приоритетом для нашего банка. Держать руку на пульсе - Каковы цели участия Росбанка в ВЭФ? - Это уже мой третий визит на Восточный экономический форум. Но в этот раз Росбанк представлен более серьезной делегацией: форум в этом году посетил заместитель генерального директора группы Societe Generale по направлению «Международные банковские и финансовые услуги» Филипп ХЕЙМ. Такая серьезная презентация банка на площадке форума говорит о том, как для Группы важен Дальневосточный регион и бизнес здесь. В рамках ВЭФ планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе и с правительствами областей Дальнего Востока. И конечно же, во время двусторонних встреч обсуждаются конкретные сделки с клиентами. - Сейчас немало говорится о поддержке малого и среднего бизнеса. На ваш взгляд, какие здесь инструменты наиболее важны? - Самая главная помощь сегменту малого и среднего бизнеса – больше свободы и меньше административных барьеров. Над этим активно работают правительство РФ и Минэкономразвития России. Льготное кредитование – всего лишь часть программы по поддержке предпринимательства. Портфель Росбанка в части кредитования МСБ уверенно растет. Только по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Дальневосточном регионе в Росбанке на рассмотрении находится заявок более чем на 300 млн рублей. - Росбанк прошел объединение с дочерним ипотечным банком «ДельтаКредит». Что вам это дало? - Сейчас в бизнесе очень многие развивают концепцию экосистем. Мы считаем, что банк должен оставаться банком и развивать концепцию экосистем вокруг какого-то узкого круга своих компетенций, связанных напрямую с его основным бизнесом. Наши сильные стороны – ипотека и автокредитование. Вокруг этих продуктов и выстраиваются две крупные экосистемы. Как происходит построение таких экосистем? Думая о клиенте, мы пришли к выводу, что ипотека – не цель обращения в банк. Клиенту нужно свое безопасное, комфортное жилье. Ипотека в данном случае – лишь инструмент. Задача банка в том, чтобы помочь клиенту воплотить его мечту о доме в жизнь максимально удобно, быстро и эффективно. Поэтому мы объединяем в концепцию экосистемы работу с риелторами, страховщиками, нотариусами, мебельными компаниями и прочее. То есть, все основные сферы, которые затрагивает само понятие «Дом», входят в нашу экосистему. В Росбанке в этом отношении очень много наработанных контактов, так как концепция начала выстраиваться еще пять лет назад банком «ДельтаКредит». И тогда Группа была первой на рынке с этой идеей. Например, в некоторых городах России риелторы и нотариусы присутствуют в офисах Росбанка, поскольку это ускоряет процесс выдачи ипотеки. И, безусловно, мы выстраиваем все это в цифровом пространстве. На сегодняшний день более 65% ипотечных заемщиков приходят к нам через цифровые каналы обслуживания. Практически все этапы, связанные с получением ипотеки, можно пройти онлайн. Конечно, один визит в банк для закрытия ипотечной сделки по-прежнему требуется. Чтобы от него отказаться, необходимо и в банках провести некоторые преобразования, и на законодательном уровне внести изменения. Ипотечный рынок идет к этому. И я очень рад, что концепция «Росбанк Дом» помогает нам быть в авангарде этих изменений. МНЕНИЕ - ВЭФ – это отличная площадка для того, чтобы встретиться с клиентами и партнерами. Звучит парадоксально, но иногда легче встретиться с представителями московских или международных компаний на ВЭФе во Владивостоке, чем в Москве. Кроме того, Форум – прекрасная возможность почувствовать пульс Дальнего Востока. Конечно же, мы следим за регионом из головного офиса, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На месте событий картина всегда четче. Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

