Инвесторы гонят волну

Проект аквапарка на острове Русский может стать самым масштабным на Дальнем Востоке. Если будет доведен до ума Приморский бизнес решил не отставать от коллег по региону и вложиться в создание водноспортивных комплексов, без наличия которых вся туристическая привлекательность региона на фоне тайфунов теряет любой смысл. При этом сразу несколько аквапарков могут расположиться на острове Русский. ООО «Истерн Аква Парадайз» выступило инициатором строительства на острове Русский крытого аквапарка стоимостью 10,2 млрд рублей. Развлекательный объект будет расположен на полуострове Саперный. Соответствующее соглашение компания подписала на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) c Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). По данным агентства, в рамках проекта будет создано 115 рабочих мест. По данным газеты «Золотой Рог», ООО «Истерн Аква Парадайз» зарегистрировано во Владивостоке 12 августа текущего года. Уставный капитал компании составляет 650 тыс. рублей, специализация - деятельность спортивных объектов. Учредителями компании на паритетных началах выступают гендиректор ООО «Истерн Аква Парадайз» Дмитрий БОЯРКО (участник Ассоциации резидентов ТОР и СПВ) и Вячеслав БОЯРОВ, совладелец ООО «Акватрейд ДВ» (Владивосток), директор и владелец ООО «Бизнес консалтинг» (Владивосток). Еще один комплекс для семейного отдыха планирует построить на острове Русском ООО «Многофункциональный центр отдыха» (МФЦО). Речь идет о создании ландшафтно-рекреационного комплекса с развлекательными цент-рами семейного типа. Соглашение о реализации проекта в рамках режима Свободного порта Владивосток на ВЭФ подписали гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан КАНУКОЕВ и один из учредителей ООО «МФЦО» Эдуард ПОРТНОВ. Суммарный объем инвестиций в проект составит 2,57 млрд рублей, ввод объекта в эксплуатацию намечен на январь 2025 года. «Проект включает в себя строительство крытого аквапарка, гостиницы, SPA-центра, автомобильного паркинга, а также благоустройство территории – здесь появятся зоны отдыха с бассейном, автобусная остановка, пешеходная площадка, прогулочная набережная, оборудованный и безопасный пляж. Сфера экономики, в которой реализуется проект, находится на стартовом уровне своего развития в ДВФО и в данный момент не является высококонкурентной. Реализация проекта позволит инвесторам при умеренных рисках обеспечить возвратность инвестиций с учетом существующих преференций Свободного порта Владивосток, макроэкономической обстановки и уникальности инвестиционного проекта», - отметил гендиректор ООО «МФЦО» Олег ТАРАБЫКИН. ООО «Истерн Аква Парадайз» зарегистрировано во Владивостоке в апреле текущего года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, специализация - Деятельность зрелищно-развлекательная. Учредителями компании на паритетных началах выступают гендиректор и совладелец ООО «Владинвестстрой» Олег Тарабыкин и Эдуард Портнов, директор и владелец ООО «Строй комплекс» (Владивосток). Крупный аквапарк в настоящее время строится в гостиничном комплексе «Теплое море». ООО «Аквапарк «Теплое море» (пгт. Славянка) реализует проект в рамках режима Свободный порт Владивосток. Учредителями этой компании, созданнеой в октябре 2016 года, выступают ОО «Гостиничный комплекс «Теплое море» и ООО «Сервис порт» (Владивосток). ООО «Стратег», резидент Свободного порта Владивосток, год назад озвучило планы привлечь 6,8 млрд рублей инвестиций в строительство тематического парка «Парк народов мира» во Владивостоке. На площади более 20 гектаров планируется разместить выставочный павильон с экспозициями, иллюстрирующими фрагменты из жизни и культурные особенности народов мира, гостиницу, тематические домики для проживания туристов, парк аттракционов, аквапарк и другие объекты. В качестве земельного участка для строительства парка рассматривалось место на берегу Уссурийского залива, в 25 километрах от казино Tigre de Cristal. Соседи ныряют глубоко В Хабаровске уже началось строительство торгово-развлекательного комплекса «Броско» с аквапарком стоимостью 6 млрд рублей. Около 1 млрд рублей в этот проект вкладывает группа компаний «Невада», владеющая сетью гипермаркетов под брендом «Самбери» на Дальнем Востоке, еще порядка 5 млрд рублей дает в кредит ВТБ. В рамках Восточного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис БОРТНИКОВ и директор ООО «Невада – Дальний Восток» Юрий ЕГОРОВ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в части финансирования возведения социально-значимых объектов и иных инвестиционных проектов. В ближайшей перспективе банк намерен оказать поддержку строительства второй очереди ТРК «Броско». Площадь объекта составит 60 тыс. кв. м, площадь аквапарка - 5 тыс. кв. метров. В комплексе также будут расположены торговые предприятия, ресторан и гостиница. Плановый срок завершения строительства - 2022 год. «Мы рады развитию нашего взаимодействия с ВТБ. Поддержка этого банка содействует росту нашего бизнеса. Строительство первой очереди ТРК «Броско» также было профинансировано ВТБ весной 2018 года в размере 3,3 млрд рублей, сроком на семь лет. Реализация нового инвестиционного проекта по строительству развлекательного центра с аквапарком станет еще одним направлением нашей совместной работы», - сказал г-н Егоров. «Подобного такому аквапарку закрытого типа в городах до 1 млн человек нет. Сдать его планируется в октябре 2021 года», - сказал представитель компании «Броско» (заказчик, застройщик проекта) Вадим СУХАРЕВ. В аквапарке планируется сделать «ленивую реку», волновой бассейн, кафе, рестораны, детские развлекательные зоны, фитнес-центр, на крыше разместят отдельный бассейн с пляжной зоной, сказал Сухарев. Площадь зеркала воды в аквапарке составит 2150 кв. метров. Одновременно на водных аттракционах смогут отдыхать 800 человек. Проект аквапарка является второй очередью строительства торгово-развлекательного центра. Сам центр сдадут в эксплуатацию в конце октября этого года. Сахалинский недодел 6-этажный водноспортивный комплекс «Аква Сити» в Южно-Сахалинске, который возводится в рамках туристической территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух», столкнулся с рядом проблем. «Аква Сити» - инвестиционный проект стоимостью 3,2 млрд рублей. Аквапарк будет состоять из двух частей - спортивной и развлекательной. Спортивная включает в себя два бассейна (25-метровый и 50-метровый) с трибунами на 500 зрителей, с инфраструктурой (тренерские, раздевалки и прочее) и всем необходимым для проведения российских и международных соревнований. Развлекательная часть - водные горки, волновые бассейны, другие водные аттракционы, кафе, сауна, детские игровые городки, магазины. В развлекательной зоне смогут одновременно пребывать до 900 человек, в спортивной - еще около 250 человек. «Аква Сити» будет полностью автономен - оснащен собственными скважинами, очистными сооружениями и котельной. На случай непредвиденных отключений электроэнергии здесь будут работать несколько резервных дизельных электростанций. Решение о строительстве «Аква Сити» было принято в 2014 году, тогда же был подписан договор с «Городской управляющей компанией» о купле-продаже водно-оздоровительного комплекса. Как пишет Sakh.com, проект прошел госэкспертизу, началось строительство. В декабре объект был передан заказчику со всеми документами, включая подписанные обеими сторонами акты приема-передачи. Заказчик - правительство Сахалинской области в лице министерства имущественных и земельных отношений - принял его без замечаний. Арендатор - АО «Киномир» - точно так же принял его от МИЗО. Сегодня, по данным Sakh.com, арендатор пытается убедить облправительство, что ему передали, мягко скажем, некачественный объект, а потому он не может выполнить своих обязательств по его запуску. Самые скептически настроенные источники говорят, что аквапарк не может быть запущен в принципе и превратится в самый дорогостоящий памятник в России. КСТАТИ Аквапарк - развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструктура для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, «поливалки», бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие водные развлечения. На данный момент во Владивостоке - два компактных аквапарка. Открытый - на территории базы отдыха «Лесная сказка» в Садгороде. Крытый – в спорткомплексе «Гавань», но, по сути, это просто бассейн спортивного комплекса с одним аттракционом. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

