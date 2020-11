Лазейка в двухметровом заборе

Свободная таможенная зона (СТЗ) – особая преференция, доступная резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ)

Свободная таможенная зона (СТЗ) – особая преференция, доступная резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) Она дает право ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, налогов. Предполагалось, что данная преференция будет пользоваться спросом у резидентов особых режимов, поскольку СТЗ экономически выгодно применять практически для любого инвестиционного проекта, предполагающего ввоз иностранных товаров для его реализации. Однако, как показывает практика, – свободная таможенная зона не снискала популярности. Первые свободные таможенные зоны появились на Дальнем Востоке еще в 2016 году. Преференцией воспользовались две компании – «Судостроительный комплекс «Звезда» (ТОР «Большой Камень»), реализующая масштабный инвестиционный проект по созданию судоверфи и «Газпромпереработка Благовещенск» (ТОР «Свободный»), строящая Амурский газоперерабатывающий завод. Затем СТЗ «распробовали» резиденты Свободного порта. Первой стала компания из Владивостока – «О. Русский». Последующие три зоны, созданные в рамках СПВ, также имеют приморскую прописку – это компании «РосКор», «Промышленный парк Уссурийский» и «Аквапарк «Теплое море». В этом году впервые процедура свободной таможенной зоны была применена в Сахалинской области. СТЗ была оформлена рыбокомбинатом «Островной» в рамках ТОР «Курилы». По данным Дальневосточного таможенного управления, благодаря СТЗ, в прошлом году резидентам особого режима удалось сэкономить почти 11 млрд рублей. Основные категории товаров, помещаемые резидентами под таможенную процедуру СТЗ, – это листовой прокат из углеродистой стали, трубы, фитинги, грузовые автомобили, полимеры этилена в первичных формах. Товары в основном ввозились из Китая (44%), Республики Корея (34%), Германии (8%). В 2018 году сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей для резидентов СПВ и ТОР увеличилась в шесть раз. Так, в 2017 году резидентам предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму 1,63 млрд рублей. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в качестве резидентов ТОР зарегистрированы 406 компаний, а резидентов СПВ – 1449. Однако свободных таможенных зон на Дальнем Востоке создано всего 14. Эксперты выделяют две основные причины непопулярности режима. Первая связана с тем, что концептуально СТЗ подходит только компаниям, которые производят продукцию на экспорт, поскольку именно в этом случае предполагается ее беспошлинный вывоз. Вторая – перегруженная процедура по обустройству таможенной зоны, как в финансовом плане, так и в бюрократическом. По разным оценкам, СТЗ может обойтись компании от 5 до 50 млн рублей – в зависимости от размеров участка. Еще один нюанс, который выделяют эксперты, – это появление режимного объекта на территории резидента, что может также создавать определенные неудобства. В силу высокой стоимости создания и оборудования СТЗ, преференцией пользуются, главным образом, крупные капиталоемкие предприятия, в то время как малый и средний бизнес остается вне игры. «Оборудование зоны свободного таможенного контроля – дорогостоящее удовольствие. Когда мы приступили к этой процедуре, еще предъявлялись стандарты к ограждению – забор вокруг СТЗ не мог быть ниже 2,2 метров. На нашей территории был установлен двухметровый забор, и для того, чтобы соблюсти все требования, нам пришлось возводить еще один – буквально строить забор внутри забора. Дооборудовали зону контрольно-пропускным пунктом, дополнительными камерами видеонаблюдения. Все это обошлось нам примерно в 5 млн рублей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство резидентов СПВ и ТОР не спешат с оформлением СТЗ. Режим еще требует доработки», – считает резидент особого режима. По словам исполнительного директора Ассоциации резидентов ТОР и СПВ Дениса ГАРИНА, уже неоднократно предлагалось исправить ряд недоработок. «В законе есть моменты, которые позволят уйти от обустройства зон таможенного контроля и перейти к электронному документо- обороту. И резиденты даже готовы взять на себя создание соответствующей информационной системы. Главное – подвести техническую базу, которая бы позволяла работать с таможней и передавать ей в электронном виде все необходимые отчеты и документы. Минвостокразвития дало добро на такой эксперимент и создало внутренний приказ, однако таможня инициативу не подхватила, и процедура осталась без изменений. Никаких упрощений или реформ не происходит, и резиденты давно уже устали жаловаться на создавшуюся ситуацию. И если российские инвесторы с трудом разбираются в тонкостях создания СТЗ, то что говорить об иностранцах? Пока подобные инициативы будут тормозиться, зоны свободного таможенного контроля так и останутся единичными». Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

