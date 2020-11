В аэропорту Благовещенска установлено новое досмотровое оборудование

Авиапредприятие продолжает работу по улучшению своего сервиса и повышению качества обслуживания пассажиров

Авиапредприятие продолжает работу по улучшению своего сервиса и повышению качества обслуживания пассажиров Для обеспечения транспортной безопасности введен в работу новый сертифицированный рентгенотелевизионный интроскоп конвейерного типа ТС – СКАН 6040, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. В рамках усовершенствования служб авиационной и транспортной безопасности приобретенное современное оборудование предназначено для выявления в ручной клади наличия запрещенных к перевозке предметов, включая взрывчатые и органические наркотические вещества. "Оборудование установлено в зоне предполетного досмотра для предотвращения проноса запрещенных предметов на борт самолета. Процент выявления запрещенных предметов на таком оборудовании значительно выше, чем на интроскопах предыдущего поколения. Аппарат позволяет получать изображение высокого разрешения, что дает возможность максимально полно использовать графическую информацию и гарантирует надежность системы досмотра", - рассказал начальник службы авиационной безопасности ГУП АО "Аэропорт Благовещенск" Андрей Федоров. Оборудование приобретено за счет собственных средств предприятия. Рентгенотелевизионные интроскопы являются необходимым элементом современных систем безопасности в аэропортах. Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter