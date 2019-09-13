В Комсомольске-на-Амуре выведен со стапеля новейший корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов"

В сентябре 2010 года во время несения вахты на эскадренном миноносце Тихоокеанского флота «Быстрый» 19-летний матрос Алдар Цыденжапов предотвратил распространение пожара в машинном отделении боевого корабля, перекрыл подачу топлива и не допустил взрыва. Спасти жизнь моряка врачам не удалось. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя России посмертно.