В Комсомольске-на-Амуре выведен со стапеля новейший корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов"

После завершения достройки боевой корабль будет нести службу на Тихоокеанском флоте В Комсомольск-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Корабль был заложен на предприятии в 2015 году. В церемонии приняли участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв, заместитель командующего флотом по военно-политичесчкой работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представители Совета Федерации Федерального собрания РФ, родители и близкие Алдара Цыденжапова, делегация Агинского района Забайкальского края, где родился Герой России. После торжественного митинга, по существующей традиции право разбить бутылку шампанского о борт нового корабля было предоставлено инженеру по технике безопасности ПАО «АСЗ» Анне Сбичаковой – представительнице целой судостроительной династии. Планируется, что в 2020 году после завершения заводских ходовых и государственных испытаний корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав Тихоокеанского флота. В сентябре 2010 года во время несения вахты на эскадренном миноносце Тихоокеанского флота «Быстрый» 19-летний матрос Алдар Цыденжапов предотвратил распространение пожара в машинном отделении боевого корабля, перекрыл подачу топлива и не допустил взрыва. Спасти жизнь моряка врачам не удалось. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя России посмертно. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

