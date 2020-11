В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей

Объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам

Объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам О ходе работ доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 13 сентября. Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. «Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна», – уточнил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Владимир Богачев. Губернатор распорядился сосредоточить усилия глав муниципалитетов и дорожных служб на восстановлении дорог до наступления холодов. «Направим на эти цели дополнительные средства, и ваша задача максимально привести в порядок дороги», – заявил Олег Кожемяко. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихии, отметив, что самый тяжелый период пройден. «Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать», – обозначил глава края. Обратил внимание Олег Кожемяко и на приближение пожароопасного периода и отопительного сезона. «Параллельно восстановительным работам занимайтесь окашиванием территорий, созданием минерализованных полос. Берем под контроль обеспечение населения дровами», – пояснил губернатор. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter