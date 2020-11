Зарубино завалят углем

Новый угольный терминал построят в расчете на участие монголов

Новый угольный терминал построят в расчете на участие монголов Азиатский вектор экспортных поставок российского угля продолжает поражать своими аппетитами – свою долю рынка хочет занять Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Как сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава группы Александр ИСУРИН, FESCO планирует ввести в эксплуатацию специализированный угольный терминал в бухте Троицы в 2024 году, инвестиции в проект составят $260 млн. «У нас есть готовность инвестировать в этот проект. Есть принципиальная договоренность с компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой» (угольная добывающая компания, Монголия), рассчитываем дополнительно привлечь другие заинтересованные стороны. Инвестиции в проект могут составить $215 млн на первую фазу развития, суммарно $260 млн. Инвестиции FESCO будут зависеть от структуры капитала самого проекта», - сообщил г-н Исурин. Напомним, что ранее угольный терминал «Север» в порту «Восточный» планировала построить группа «Сумма». Она же заявляла многофункциональный проект «Большой порт Зарубино» в расчете на Китай. Согласно материалам FESCO, строительство I этапа специализированного угольного терминала в бухте Троицы мощностью 6 млн тонн планируется завершить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию II очереди проекта планируется в 2024 году, мощность перевалки составит до 10 млн тонн угля в год. Бухта Троицы расположена в северо-восточной части залива Посьета Японского моря между мысом Слычкова и мысом Стенина. Открыта к югу, вдается в материк на 6 км. Ширина у входа оставляет 1,7 км, глубина - до 30 метров. О том, что группа FESCO и Монголия договорились о строительстве угольного терминала в порту Зарубино, первым сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА. По его словам, в настоящее время разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Для реализации проекта FESCO cоздаст совместное предприятие «Эрдэнэс-Таван Толгой». Новая компания собирается получить статус резидента Свободного порта Владивосток. «Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом, у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - сообщил президент Монголии по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. «Восточный порт» удвоил мощности Во время проведения Восточного экономического форума был презентован еще один масштабный проект - АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту) запустило в эксплуатацию Третью очередь специализированного угольного комплекса. Первая погрузка с Третьей очереди была осуществлена для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd. Поставщик - АО «УК «Кузбассразрезуголь». Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованный без государственного финансирования. Инвестроект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд рублей, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья. «Для нас было гордостью представить премьер-министру Индии г-ну МОДИ Третью очередь АО «Восточный Порт» как передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрены большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы. АО «Восточный Порт» должно быть примером для других компаний, а применяемые им меры – нормой для отрасли», - сказал министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ. «АО «Восточный Порт» вкладывает значительные средства и в современное высокоэффективное оборудование, и в природоохранные мероприятия. Результаты этой деятельности - налицо. Также стивидорное предприятие ведет последовательную активную работу, направленную на всестороннее социальное развитие территории», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. «Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля - Третья очередь АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», - отметила член правления АО «Восточный Порт» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ. Доьсе "Золотого Рога": В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Весь объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. «Восточный порт» в 2018 году увеличил объем перевалки на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года - до 24,2 млн тонн. В рамках Третьей очереди построен дополнительный электрифицированный парк отправки порожних вагонов, что позволило увеличить пропускную способность станции Находка-Восточная на 5 млн тонн в год. Для приема груженых составов ведется строительство нового электрифицированного железнодорожного парка на 12 путей. Парк отправки вагонов на безвозмездной основе передан ОАО «РЖД» и уже используется для перевозки грузов, в том числе сторонних компаний. СУЭК делает ставку на Ванино Свои планы по развитию отрасли и в соседнем регионе. Так, инвестиции АО «Дальтрансуголь» (угольный терминал в порту «Ванино» в Хабаровском крае, входит в АО «СУЭК») в первый этап проекта развития мощности терминала по перевалке до 40 млн тонн угля в год составят около 12 млрд рублей, сообщил заместитель гендиректора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис ИЛАТОВСКИЙ на площадке Восточного экономического форума. «При запуске терминала АО «Дальтрансуголь» мы ориентировались на необходимость перевалки всего 12 млн тонн в год, но, благодаря строительству ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля и увеличению провозной способности, была реализована вторая очередь с ростом до 24 млн тонн в год. В рамках реализации Магистрального плана по развитию инфраструктуры мы приступили к реализации 3-й очереди терминала до 40 млн тонн годовой перевалки», - сказал топ-менеджер СУЭК. Досье "Золотого Рога": Терминал «Дальтрансуголь» расположен в глубоководной бухте Мучке. Порт, построенный в 2008 году, предназначен для перевалки угля СУЭК до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и Тайване. По данным компании, инвестиции в строительство терминала составили $435 млн. Терминал оснащен автоматизированной системой разгрузки вагонов и угольным складом объемом до 1,2 млн тонн, может принимать и обслуживать суда типа Сapesize. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

