Для Приморья выберут кустарник «сделано в ТОР СПВ ДВ»

Планируется реализовывать до пяти тысяч растений в месяц, сообщили в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
- В основном мы выпускаем пяти- и восьмилетние растения. Это ряд сортов голубой ели, лиственницы, пихты, сосны, ясеня и клена. Также производим декоративные кустарники: туи, можжевельники, сирени. Из многолетних цветов у нас есть пионы, ирисы, флоксы и другие. Всего на 40 гектарах выращиваем 400 видов растений. Содержим большое хозяйство одной семьей: мы с мужем, братья и сестры, мужья сестер всего 13 человек, - пояснила Екатерина Савчук.
С июля 2021 года продукция питомника маркируется товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Бренд разработан и внедрен Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики для маркетинговой и имиджевой поддержки введенных в работу предприятий резидентов СПВ и ТОР.
- Мы наблюдаем высокий спрос на породы лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Это связано с активным озеленением городов и поселков Приморья, а также с необходимостью восполнения лесных насаждений. Основными потребителями выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. Активно поставляем посадочный материал для субботников и ТСЖ. Нашими услугами пользовались при озеленении нового жилого комплекса во Владивостоке, - отметила Екатерина Савчук.
В проект вложено 9,4 млн рублей. Средства направлены на возведение постройки для персонала и ангара для техники.
По словам Екатерины Савчук, наличие налоговых преференций для резидентов СПВ является действенной мерой поддержки, которая влияет на успех бизнес-идеи. Благодаря статусу резидента эффективность проекта по созданию лесопитомника выросла на 34 %.
«Мы получаем поддержку административную, налоговые льготы, всегда можно обратиться в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, если есть какие-то проблемы, там всегда подскажут, как можно правильнее поступить. Это облегчает работу бизнеса намного. Если сравнивать, что было 10 лет назад и сейчас, то конечно, кардинально все меняется. Условия для бизнеса созданы комфортные», - сказала она.
Отметим, что сотрудники Ботанического сада составили список деревьев и кустарников, которые можно использовать для озеленения Владивостока. При этом специалисты подчеркивают, что универсальных растений, подходящих для любой территории города, нет. Где-то нужно подобрать засухо- и ветроустойчивые растения, а где-то лучше приживутся теневыносливые. Например, на сопках, открытых сухих и солнечных местах отлично растет абрикос маньчжурский, а в более защищенных участках, возле моря – липа маньчжурская. Сосна густоцветковая прекрасно себя чувствует на склонах сопок на солнечной стороне, но не выносит кислых торфянистых почв, глухой тени. Из самых неприхотливых лиственных – ясень маньчжурский.