Для Приморья выберут кустарник «сделано в ТОР СПВ ДВ»

Отметим, что сотрудники Ботанического сада составили список деревьев и кустарников, которые можно использовать для озеленения Владивостока. При этом специалисты подчеркивают, что универсальных растений, подходящих для любой территории города, нет. Где-то нужно подобрать засухо- и ветроустойчивые растения, а где-то лучше приживутся теневыносливые. Например, на сопках, открытых сухих и солнечных местах отлично растет абрикос маньчжурский, а в более защищенных участках, возле моря – липа маньчжурская. Сосна густоцветковая прекрасно себя чувствует на склонах сопок на солнечной стороне, но не выносит кислых торфянистых почв, глухой тени. Из самых неприхотливых лиственных – ясень маньчжурский.