В Приморье больше половины брокерских счетов остаются пустыми

По итогам II квартала 2021 года жители Приморья с помощью брокеров и управляющих компаний инвестировали 82 млрд рублей. Из них большая часть — 68 млрд рублей — размещена в качестве активов на брокерских счетах. Около 14 млрд рублей составили инвестиционные портфели клиентов в доверительном управлении.

В пресс-службе Дальневосточного главка Центробанка уточнили, что брокерское обслуживание у жителей региона оказалось более популярным, чем доверительное управление. Так, брокерские счета имеют 177 тыс. приморцев, в то время как услугами доверительных управляющих пользуются лишь 5,8 тыс. жителей края. При этом значительная часть — 63% — брокерских счетов приморцев остаются пустыми, что соответствует общероссийской тенденции. По мнению руководителя Центра анализа и экономического прогнозирования Александра Ивашкина, немало граждан ведутся на активную рекламу и открывают счета из любопытства. Сейчас, с развитием цифровых технологий, эта процедура довольно простая и не требует специальных знаний. Но после сделать следующий шаг не решаются, поскольку на этом этапе следует вложить средства для формирования инвестиционной корзины. Опытные инвесторы считают, что для этого нужно не менее 100 тысяч рублей. Кроме денег, требуются еще и определенные компетенции — чтобы сформировать «хороший» инвестиционный портфель, способный принести дивиденды при любой ситуации на рынке. А вот здесь и главная «засада»: большинство начинающих инвесторов не обладают необходимыми знаниями. На фондированных (не пустых) брокерских счетах граждане, в среднем, формируют портфель на сумму в 1 млн рублей. По данному показателю Приморье находится на седьмом месте среди регионов России. В сегменте доверительного управления, напротив, практически нет пустых счетов, а средний размер портфеля составляет 2 млн рублей. По этому показателю регион находится на шестом месте в стране. — С 1 октября неквалифицированные инвесторы, впервые приобретающие сложные финансовые инструменты, должны проходить тестирование для оценки своих знаний, опыта и готовности к рискам, — напомнила представитель экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Виктория Березина. — Но даже тем, кто использует менее рисковые инструменты, мы рекомендуем постоянно повышать свою финансовую грамотность. Это поможет совершать сделки осознанно и не стать жертвой мошенников. Жители Приморья, интересующиеся инструментами фондового рынка, в рамках Международной недели инвесторов могут до 15 октября подключиться к серии вебинаров Банка России «Грамотный инвестор». Они помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними — от выбора посредника до налогов на инвестиции.

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