Смытые тайфуном

Пятый год подряд стихия наносит ущерб приморским аграриям Если исходить из масштабов инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, заявленных к реализации, то Приморский край можно смело отнести к наиболее успешному региону на Дальнем Востоке Именно сюда пришли крупные инвесторы со своими проектами. Эти проекты щедро поддержаны государством. В крае строятся животноводческие комплексы в свиноводческой отрасли, в молочном животноводстве, возводятся современные теплицы. И, как следствие, сельскохозяйственная отрасль, приобретая из года в год более весомое значение в развитии региона и решении социальных вопросов, прежде всего в сельской местности, меняет свой облик и давно сложившуюся структуру. Природный фактор Но, как ни странно, именно последние годы, которые дали все основания считать их успешными, оцениваются экспертами неоднозначно. Среди причин особо выделяется так называемый природный фактор, влияние которого на результаты сельскохозяйственного сезона в эти годы оказалось значительным. Это в полной мере относится как к растениеводству, так и к животноводству. Пятый год подряд дожди и тайфуны приводят к потерям хозяйств на полях, а прошлый год и нынешний принесли две эпизоотии - птичий грипп и ящур свиней, - следствием чего стало практическое исчезновение мясного птицеводства в регионе и резкое сокращение объемов производства свинины. Еще до вспышки ящура и последнего дождливого лета с очередным объявленным ЧС при подведении итогов прошлого года стало ясно, что объемы производства по некоторым параметрам будут снижены. В первую очередь это коснулось овощей. По данным департамента сельского хозяйства, в прошлом году было собрано картофеля меньше, чем годом ранее, на 32%, овощей - на 34%. И как результат - обеспеченность населения овощами собственного производства составила тогда только 53%. Но и в этом году за два летних месяца регион подвергся воздействию четырех крупных тропических тайфунов, обрушивших на край более трех месячных норм осадков, что привело к сложной паводковой и гидрологической обстановке. И опять большие потери. Пострадали от паводков в общей сложности 17 районов. В овощеводческом Октябрьском районе пропала треть посевов овощей и половина посевов картофеля. А между тем, именно овощеводство, в отличие от других сельскохозяйственных отраслей, пока не имеет своих громких инвестпроектов в крае, развивается хаотично, попав в зависимость от китайских арендаторов земли. Новые проекты в Приморье известны только в области тепличного овощеводства, которое в последнее десятилетие лишилось своих прежних лидерских позиций среди регионов Дальнего Востока по объемам производства. И теперь нуждается в подъеме. В ТОР «Михайловский» сейчас реализуется крупный проект по строительству тепличного комплекса компанией «НК Лотос», стоимостью 3 млрд рублей. С вводом в эксплуатацию комплекса ситуация с обеспечением региона собственными зимними овощами, очевидно, станет меняться. Но и в отношении овощей открытого грунта в ближайшие годы ожидаются кардинальные изменения. Связаны они с предполагаемым сокращением квот на привлечение иностранной рабочей силы. Уже сейчас сельхозпредприятия, на полях которых работают китайцы, столкнулись с резким сокращением количества рабочих. По словам Сергея КИМА, руководителя ООО «Вонда», их хозяйство получило разрешение на привлечение 82 иностранных рабочих, в то время как заявка была оформлена на 200 человек. Это сокращение неизбежно приведет к изменению порядка землепользования и, скорее всего, к полной или частичной смене собственников земли на овощных полях. Практика сдачи в аренду земли китайцам, действующая более 20 лет, уйдет в прошлое вместе с китайским спросом на землю, диктовавшим арендную стоимость. На фоне этих процессов в овощеводстве неизбежно обострится другая, и без того трудно решаемая, многолетняя проблема - кадровая. Руководители отрасли края в этом отношении строят планы по привлечению местной рабочей силы в овощеводство, практически утратившее квалифицированные кадры. Но села в последние годы обезлюдели. Выход тут может быть один: кардинальная модернизация производства. На смену ручному китайскому труду должна прийти современная техника. А это значит, что структура посевов на овощных полях, сам подход к выбору культур для посева изменится. У овощеводческих хозяйств появится специализация по видам выращиваемых овощей, а сама отрасль получит возможность подняться на уровень мировых технологических стандартов. В цене земля Какие перемены ни происходили бы в растениеводческой отрасли в последние годы, в ее структуре неизменно доминирует по площадям одна культура - соя. В течение многих лет сохраняется устойчивая тенденция роста площадей этой культуры. При этом сам этот рост привел к тому, что общее количество соевых гектаров уже составляет более половины возделываемых площадей. И хотя Приморскому краю пока еще далеко до монокультурного растениеводства, складывающаяся ситуация грозит определенными последствиями, связанными со снижением плодородия. На этом фоне регулярные тайфуны только добавляют потерь на полях. «Нужно увеличивать посевы рапса и ячменя, который убирают до сезона тайфунов», - отметил на «Дне поля», прошедшем в августе этого года, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей БРОНЦ. Но инвесторы, предлагающие свои проекты в области сельского хозяйства, проявляют интерес, прежде всего, к земле. Все известные животноводческие проекты края идут вместе с растениеводческими. Причем зачастую площади сельхозземель, которые тем или иным образом передают под эти проекты инвесторам, значительно превышают потребности строящихся ферм. Например, компания «Русагро», реализующая крупный свиноводческий проект в Приморском крае, сообщала о том, что у нее в собственности здесь порядка 80 тыс. гектаров пахотных земель. Сегодня эта компания на Дальнем Востоке становится еще и крупным экспортером зерна в соседние азиатские страны. Собственно, поэтому на структуру посевов в регионе оказывает влияние не только животноводство, но и экспортные рынки. Спрос на этих рынках определяет выбор культур на приморских полях. Стоит отметить, что по основным растениеводческим культурам потери хоть и были существенными, но динамика роста все же сохранилась по итогам прошлого года. Впрочем, прошлый год показал увеличение посевных площадей сои примерно на 10%, а вот рост валового сбора составил только 2,6% (384 тыс. тонн). Выросли объемы производства и зерновых - на 4,5%. Но наиболее динамично уже не первый год набирает свои гектары кукуруза, экспортные перспективы которой оцениваются очень высоко. В прошлом году рост ее производства составил 28,5% (257 тыс. тонн). Интерес к этой культуре и, соответственно, увеличение ее доли в посевах - еще одна устойчивая тенденция в растениеводстве края последнего десятилетия. Год особых потерь Но при всех погодных катаклизмах последних лет в растениеводстве наиболее тяжелые потери понесло животноводство края. Причиной стали эпизоотии, уничтожившие поголовье на фермах. Крупнейшая птицефабрика «Дальневосточная птица» прекратила поставки в розницу охлажденного мяса курицы в этом году. Правда, руководители отрасли региона не теряют надежду запустить это производство в ближайшее время. Но пока прилавки магазинов края заполнены исключительно привозной курятиной, чего не было, по меньшей мере, в последние 15 лет. При этом ни о каких новых проектах в области птицеводства пока не известно. Если фабрика не восстановит хотя бы частично производство в эту зиму, то в сельском хозяйстве края отрасль мясного птицеводства исчезнет как таковая. Несколько оптимистичнее прогнозы специалистов - в отношении предстоящего восстановления свиноводства в крае после эпизоотии ящура. Два крупных производителя свинины - компании «Мерси Трейд» и «Русагро» - в результате уничтожения поголовья прекратили деятельность на время карантинных мероприятий. Но по прошествии положенного срока новое поголовье будет завезено на отстроенные фермы этих резидентов ТОР «Михайловский» уже в ближайшее время. Кроме того, эпизоотия не затронула небольшие свинофермы, поэтому поставки местной свинины полностью не исчезали после приостановки крупных производств. Зато стабильностью отличается молочное животноводство. В этой отрасли неизменны на протяжении многих лет как положительные тенденции, так и отрицательные. В крае снижается поголовье скота, несмотря на возникающие время от времени завозы коров. Сегодня в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах осталось порядка 6 тыс. голов коров. По-прежнему в молочном животноводстве почти не ведется строительство новых ферм, кроме проектов компании «Грин Агро». При этом, несмотря на то, что информация о намерениях того или иного инвестора строить фермы появляется буквально каждый год, их инвестиций пока нет. К положительным тенденциям специалисты относят стабильный рост продуктивности молочного стада, что позволило увеличить объемы производства молока в регионе. По итогам прошлого года в среднем на одну корову было надоено 6468 кг молока, обеспеченность населения молоком и молочной продукцией выросла до 39,6%. КСТАТИ Приморский край в октябре 2019 года экспортировал в Китай 68,6 тыс. тонн зерна. Наиболее значительны поставки сои – 64,8 тыс. тонн, а также кукурузы – 3,8 тыс. тонн. В октябре в КНР через приморские фитосанитарные посты также направлено 102 тонны овсяных хлопьев, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Китай также остается основным импортером пшеничной муки из Приморья - в октябре поставки составили 1,7 тыс. тонн. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

