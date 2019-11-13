Владивосток уступил Хабаровску ценовое первенство по аренде "однушек"

Владивосток уступил Хабаровску ценовое первенство по аренде "однушек"

13 ноября 2019, 10:39
Бизнес
Средняя ставка аренды во Владивостоке оказалась даже чуть ниже, чем в среднем по всем 75 городам России

Средняя ставка аренды во Владивостоке оказалась даже чуть ниже, чем в среднем по всем 75 городам России

По данным российского портала недвижимости «Domofond.ru», аренда однокомнатной квартиры во Владивостоке в октябре в среднем составила 15 992 рубля и по этому показателю город оказался на 14-м месте среди других 75 городов страны, уступив Казани, но обогнав Новороссийск. При этом он значительно уступил Хабаровску, который в этом рейтинге занял 6-е место со ставкой аренды на однокомнатную квартиру в размере 20 804 рубля в месяц.

Эксперты отметили, что самая дорогая аренда однокомнатных квартир остается в Москве, где она в среднем составляет 36 436 рублей, в Химках Московской области – 27 726 и в Санкт-Петербурге – 24 597 рублей.

А дешевле всего аренда оказалась в г. Волжском Волгоградской области – 7 927 рублей, в Стерлитамаке из Башкортостане – 8 156 и в Курске – 8 411 рублей. В целом в октябре ставки аренды на «однушки» по сравнению с сентябрем практически не изменились, притом, что этот тип квартир остается самым востребованным среди арендаторов.

Судя по данным рейтинга, средняя ставка аренды во Владивостоке оказалась даже чуть ниже, чем в среднем по всем 75 городам, которые рассматривали эксперты – в октябре она составила 16 097 рублей. Все 13 городов, расположенные в таблице до Владивостока, превысили эту среднюю ставку. В 14 городах аренда «однушки» оказалась менее 10 000 рублей в месяц.

Есть предположения, что столь невысокие результаты в этом рейтинге у Владивостока оказались в силу нескольких причин. Во-первых, вероятно, в зачет у специалистов портала пошли гостинки, которые меньше по метражу, чем полноценные однокомнатные квартиры, но в дальневосточной столице в предложениях по аренде жилья они составляют существенную часть. Естественно, ставки аренды на гостинки ниже. Во-вторых, значительную часть потенциальных арендаторов однокомнатных квартир в городе переманивают хостелы со своими «демократичными ценами». Например, новый хостел в центре города на ул. Станюковича, 3, позиционирующийся как работающий по «евростандарту», сейчас предлагает пристанище за 450 рублей в сутки. Другие нередко дают пристанище и за 300 рублей. Поэтому арендодатели «однушек» и гостинок сталкиваются с пониженным спросом и вынуждены уступать арендаторам квартиры подешевле.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
НедвижимостьПриморье
цены на газрынок ценных бумагцены на нефтьцена на нефтьцена отсеченияарендаценаценыцены на бензинснижение ценцены на битумцены на топливолиберализация цендинамика ценцены на железнодорожные перевозкипрогноз цен на нефтьсреднегодовая цена на нефтьцена на газцены на нефть прогнозрост ценинвестиции в недвижимостьуровень ценконъюнктура ценцены нефтьКакие факторы влияют на цену аттестации рабочих месспотовые ценыцена газацена на российский газцены на бензин Россияцены на ДТцены на драгоценные металлынедвижимое имуществоцены на бензинмуниципальное жильесоглашение о стабилизации цен на топливопереселение из ветхого жильярост ценаварийное жильеНедвижимостьпереселение из аварийного жильяснос ветхого жильянедвижимостьПрограмма по расселению аварийного жилья
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы