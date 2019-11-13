Владивосток уступил Хабаровску ценовое первенство по аренде "однушек"

Есть предположения, что столь невысокие результаты в этом рейтинге у Владивостока оказались в силу нескольких причин. Во-первых, вероятно, в зачет у специалистов портала пошли гостинки, которые меньше по метражу, чем полноценные однокомнатные квартиры, но в дальневосточной столице в предложениях по аренде жилья они составляют существенную часть. Естественно, ставки аренды на гостинки ниже. Во-вторых, значительную часть потенциальных арендаторов однокомнатных квартир в городе переманивают хостелы со своими «демократичными ценами». Например, новый хостел в центре города на ул. Станюковича, 3, позиционирующийся как работающий по «евростандарту», сейчас предлагает пристанище за 450 рублей в сутки. Другие нередко дают пристанище и за 300 рублей. Поэтому арендодатели «однушек» и гостинок сталкиваются с пониженным спросом и вынуждены уступать арендаторам квартиры подешевле.