Владивосток уступил Хабаровску ценовое первенство по аренде "однушек"

Средняя ставка аренды во Владивостоке оказалась даже чуть ниже, чем в среднем по всем 75 городам России По данным российского портала недвижимости «Domofond.ru», аренда однокомнатной квартиры во Владивостоке в октябре в среднем составила 15 992 рубля и по этому показателю город оказался на 14-м месте среди других 75 городов страны, уступив Казани, но обогнав Новороссийск. При этом он значительно уступил Хабаровску, который в этом рейтинге занял 6-е место со ставкой аренды на однокомнатную квартиру в размере 20 804 рубля в месяц. Эксперты отметили, что самая дорогая аренда однокомнатных квартир остается в Москве, где она в среднем составляет 36 436 рублей, в Химках Московской области – 27 726 и в Санкт-Петербурге – 24 597 рублей. А дешевле всего аренда оказалась в г. Волжском Волгоградской области – 7 927 рублей, в Стерлитамаке из Башкортостане – 8 156 и в Курске – 8 411 рублей. В целом в октябре ставки аренды на «однушки» по сравнению с сентябрем практически не изменились, притом, что этот тип квартир остается самым востребованным среди арендаторов. Судя по данным рейтинга, средняя ставка аренды во Владивостоке оказалась даже чуть ниже, чем в среднем по всем 75 городам, которые рассматривали эксперты – в октябре она составила 16 097 рублей. Все 13 городов, расположенные в таблице до Владивостока, превысили эту среднюю ставку. В 14 городах аренда «однушки» оказалась менее 10 000 рублей в месяц. Есть предположения, что столь невысокие результаты в этом рейтинге у Владивостока оказались в силу нескольких причин. Во-первых, вероятно, в зачет у специалистов портала пошли гостинки, которые меньше по метражу, чем полноценные однокомнатные квартиры, но в дальневосточной столице в предложениях по аренде жилья они составляют существенную часть. Естественно, ставки аренды на гостинки ниже. Во-вторых, значительную часть потенциальных арендаторов однокомнатных квартир в городе переманивают хостелы со своими «демократичными ценами». Например, новый хостел в центре города на ул. Станюковича, 3, позиционирующийся как работающий по «евростандарту», сейчас предлагает пристанище за 450 рублей в сутки. Другие нередко дают пристанище и за 300 рублей. Поэтому арендодатели «однушек» и гостинок сталкиваются с пониженным спросом и вынуждены уступать арендаторам квартиры подешевле. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

