Жителю Приморья копить на квартиру придется дольше всех дальневосточников

Жителю Приморья копить на квартиру придется дольше всех дальневосточников

13 ноября 2019, 08:40
Бизнес
Это при средней цене квартиры в Приморском крае 4 231 219 рублей и средней зарплате в 47 870 рублей

Это при средней цене квартиры в Примоском крае 4 231 219 рублей и средней зарплате в 47 870 рублей Специалисты федерального портала «Мир квартир» решили обновить информацию о возможностях жителей каждого из регионов России накопить денег на квартиру. При этом они сравнили официальную среднюю зарплату по региону со средней стоимостью квартиры на вторичном рынке и подсчитали, сколько времени зарплаты надо откладывать, чтобы без каких-то заемных средств купить себе среднестатистическое жилье. В своем исследовании эксперты брали данные предложений по жилью из собственной базы по регионам, но исключали элитные квартиры, портящие общую картину. Они пренебрегли инфляцией за сроки накопления и процентами, которые человек мог бы получать, размещая накапливаемые деньги на выгодном банковском счете. Данные по зарплатам были взяты у Росстата. В итоге оказалось, что приморской семье таким образом на квартиру придется копить дольше, чем жителю любого другого дальневосточного региона – 7 лет. Это при средней цене квартиры в крае 4 231 219 рублей и средней зарплате в 47 870 рублей. В то же время по 6 лет придется копить на квартиру в Амурской области и Бурятии, по 5 лет – в Сахалинской области, в Забайкальском и Хабаровском краях, 4 года – в Республике Саха (Якутия) и Еврейской АО, по 3 года – в Чукотском АО и Камчатском крае и всего лишь 2 года – в Магаданской области. В среднем по регионам на среднюю квартиру требуется копить 5 лет. Результат по Магаданской области, оказывается, самый лучший по России. А хуже всего копить на квартиру в Крыму, где на осуществление своей мечты семье потребуется откладывать деньги в течение 14 лет. По 12 лет необходимо копить в Москве и Севастополе и по 11 лет – в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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