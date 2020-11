Ctrip предложит жителям Китая туры в Приморье в 2020 году

Приморский край в целом и конкретные туристические продукты региона в 2020 году начнут продвигать на онлайн-платформе Китая – Ctrip.com

Приморский край в целом и конкретные туристические продукты региона в 2020 году начнут продвигать на онлайн-платформе Китая – Ctrip.com Об этом стало известно на встрече представителей департамента туризма Приморского края и иностранного сервиса с предпринимателями в понедельник, 9 декабря. Ctrip – туристический гигант по предоставлению услуг бронирования отелей, авиабилетов, туров и ж/д билетов. Сейчас компания занимает 50% рынка по числу онлайн-бронирований в Китае. Ежедневно платформу посещают 300 млн человек. Она предлагает пользователям путешествия как внутри Китая, так и за границу: в Корею, Японию, Юго-Восточную Азию, в Европу, Австралию, Новую Зеландию, и вот теперь — в Россию. Скоро в топе предложений на сайте жители Китая увидят Приморский край. «Мы выходим на рынок России именно через Приморский край, не через Москву или Санкт-Петербург», – сказала представитель Ctrip Асель Смоляр. Приморские гостиницы, хостелы и другие компании туристической сферы самостоятельно уже пользуются возможностями Ctrip для привлечения китайских гостей. Но по словам врио вице-губернатора Приморского края Константина Шестакова, продвижение региона в Поднебесной должно выйти на новый уровень, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края. «У нас запланированы средства на продвижение Приморья среди индивидуальных туристов из Китая. Мы хотели бы продвигать нашу дестинацию как отдельный большой блок обо всем Приморском крае. Ни для кого не секрет, что сегодня гости из этой страны в основном приезжают к нам в составе групповых туров и посещают три крупных города – Владивосток, Уссурийск и Находку. Наша задача – предложить самостоятельным путешественникам интересный турпродукт и разнообразные маршруты по Приморью. Тогда мы увидим в гостях больше молодых индивидуальных туристов из Поднебесной. Им мы по-другому покажем наш регион в целом и Владивосток – как ближайший европейский город», – подчеркнул заместитель главы региона. В свою очередь бизнес туротрасли – гостиницы, рестораны, экскурсионные бюро – должны быть готовы к приему индивидуальных туристов. Помощь им окажет центр «Мой бизнес». Один из видов господдержки предпринимателей – софинансирование до 80% стоимости услуг по адаптации и переводу на иностранный язык сайтов компаний, а также бесплатный перевод промо-материалов, договоров и других документов для зарубежных гостей. Помимо этого в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» впервые предусмотрели субсидии на 2020 год для предпринимателей на возмещение затрат по благоустройству мест туристического показа (70% затрат, но не более 5 миллионов рублей) и затрат на прохождение классификации (80% затрат). «Предприниматели могут уже сейчас подавать в департамент туризма проекты благоустройства территории со всеми документами. Главное показать, что ваш проект даст территории при его реализации», – сказал и.о. директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур. Напомним, что Приморский край входит в тройку российских регионов – лидеров по объему привлекаемого иностранного туристического потока. При этом положительная динамика продолжает сохранятся: с января по сентябрь 2019 года количество иностранцев, посетивших регион, выросло на 23% и составило 632 тысячи человек. Наиболее яркую динамику по традиции продемонстрировали страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония и Южная Корея. В настоящее время Администрация Приморья нацелена на наращивание объема экспорта услуг – это одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году региону предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели Российский экспортный центр, центр «Мой бизнес» (mb.primorsky.ru) и Туристско-информационный центр Приморского края предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги. Журнал "Дальневосточный капитал".

