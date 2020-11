Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"

Во Владивостоке компания ООО "РКСК" собралась погашать покупателям жилья 2% "дальневосточной ипотеки"

Во Владивостоке компания ООО «РКСК» собралась погашать покупателям жилья 2% «дальневосточной ипотеки» Застройщик ЖК «Зеленый бульвар» - компания ООО «РКСК», за которой стоит капитал из Гонконга и Южного Китая, в борьбе за покупателей на рынке нового жилья во Владивостоке, в преддверии Нового года и в связи с выходом на рынок нового ипотечного продукта – ипотеки под 2% годовых для молодых семей и граждан получивших «дальневосточный гектар», заявила о проведении акции по продаже 100 квартир в строящемся ею ЖК «Зеленый бульвар» с погашением покупателям 2% ипотечного кредита. Однако это благо покупатель получит только до сдачи объекта в эксплуатацию. Таким образом, кредитуемый будет избавлен от того, чтобы платить проценты за кредит, пока дом только еще строится. В дальнейшем ему придется продолжать выплачивать своему банку ипотечный кредит в полном объеме. Директор по строительству ЖК «Зеленый бульвар» Ян ХЭЙБО заявил, что таким образом для участников «Дальневосточной ипотеки» кредит окажется «нулевым», а заемщикам по другим ипотечным кредитам при покупке квартиры в этом жилом комплексе, ставка ипотечного кредита от любого банка будет тоже снижена на два процентных пункта. Погашать эти 2% кредиторам застройщик собирается из своих средств. Данную акцию компания предполагает провести в срок до наступления Нового года по Восточному календарю. Что интересно, воспользоваться счастливым случаем могут все покупатели вне зависимости от имеющихся у них перед государством заслуг и льгот. В настоящее время компания ООО «РКСК» ведет во Владивостоке строительство комплекса их трех 25-этажных жилых зданий в районе Зеленого угла. На сайте ЖК «Зеленый бульвар» предложение недели – это студия 28,1 кв. метров за 2 538 000 рублей или по 90 320,3 рублей за один «квадрат». В сообщении о ходе строительства застройщик отмечает, что на первом доме уже завершается остекление коробки,закончена кладка перегородок и прокладка внутренних сетей. На втором доме завершена кладка наружных стен, кладка внутренних перегородок до 15 этажа, выполнены внешние сети и ведутся работы по внутренним инженерным сетям, начато остекление. А на третьем доме завершена заливка бетона в монолитный каркас на 21 этаже, ведется кладка наружных стен и выполнены наружные сети. Судя по степени готовности, весь этот жилой комплекс в следующем году может быть введен в эксплуатацию. Фото с сайта застройщика: Строится ЖК «Зеленый бульвар». Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

