Международный аэропорт Хабаровск стал лауреатом премии "Звезда Дальнего Востока"

Проект строительства нового терминала внутренних авиалиний аэропорта признан победителем в номинации "Развитие территорий"

Проект строительства нового терминала внутренних авиалиний аэропорта признан победителем в номинации «Развитие территорий» В рамках Дней Дальнего Востока в Москве прошла церемония награждения общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Диплом победителя в номинации «Развитие территорий» члену совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Татьяне Семеновой вручил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. «Эта награда является свидетельством того, что наши планы по комплексному развитию международного аэропорта Хабаровск, та работа по созданию терминальной инфраструктуры, которая уже проделана, служат интересам Дальнего Востока и его жителей, экономическому росту региона», – отметила Татьяна Семенова в ходе церемонии награждения. Напомним, новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Площадь терминала – более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно, в терминале соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральный подрядчик строительства турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, технический заказчик – DBC Consultants. 30 августа 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала ВВЛ аэропорта Хабаровск от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). 4 сентября 2019 года новый терминал торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума. 30 сентября с готовностью нового терминала и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. Организаторами выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров. Журнал "Дальневосточный капитал".

