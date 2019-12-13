МТС построит модульный ЦОД в Приморье

«Модульный ЦОД станет вторым на территории Приморского края. Актуальность его строительства продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данных в облаке #CloudMTS вырос в три раза. Высокие темпы роста спроса на услуги дата-центров сохраняются благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Госсектор также сосредоточен на цифровизации услуг, что требует дополнительных ИТ-мощностей. Поэтому строительство нового ЦОД позволит расширить возможности и увеличить объем доступных сервисов для корпоративных клиентов в таких областях, как colocation, хранение и обработка данных в облаке, системная интеграция, а также даст больше возможностей бизнесу для построения катастрофоустойчивых конфигураций», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.