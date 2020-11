МТС построит модульный ЦОД в Приморье

ПАО "МТС" и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства модульного Центра обработки данных

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства модульного Центра обработки данных (ЦОД) в Приморском крае. Дата-центр позволит расширить портфель цифровых сервисов для дальневосточного бизнеса и увеличить мощности для оказания облачных услуг на базе платформы #CloudMTS. Соответствующее соглашение в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» подписали генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. АНО АПИ окажет содействие по подбору оптимального земельного участка для размещения сооружения, возводимого МТС. Объем инвестиций МТС в строительство модульного Центра обработки данных за 2 года составит около 1,5 млрд.руб. ЦОД будет состоять из 4 модулей и вместит не менее 500 стандартных серверных стоек. Завершить строительство планируется в 2021 году. «Модульный ЦОД станет вторым на территории Приморского края. Актуальность его строительства продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данных в облаке #CloudMTS вырос в три раза. Высокие темпы роста спроса на услуги дата-центров сохраняются благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Госсектор также сосредоточен на цифровизации услуг, что требует дополнительных ИТ-мощностей. Поэтому строительство нового ЦОД позволит расширить возможности и увеличить объем доступных сервисов для корпоративных клиентов в таких областях, как colocation, хранение и обработка данных в облаке, системная интеграция, а также даст больше возможностей бизнесу для построения катастрофоустойчивых конфигураций», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. «Мы готовы помогать МТС и другим компаниям — провайдерам цифровых услуг — в реализации их действующих проектов и запуске новых, находить для них проекты, где услуги компании востребованы. Сейчас это проекты в сфере ИТ, медицины, туризма, строительстве и других отраслях. Наше Агентство открыто для поддержки всех проектов, помогающих развивать цифровую экономику Дальнего Востока», – рассказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. Об облачном провайдере #СloudMTS. МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров, которые располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Самаре и Краснодаре. Распределенная архитектура с использованием решения VMware обеспечивает провайдеру бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности из облака (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Газета "Золотой Рог", Владивосток

