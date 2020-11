На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы

Начинающих предпринимателей и управленцев в возрасте до 30 лет, внесших весомый вклад в развитие региона, наградят на премии "Звезда Дальнего Востока"

Эта номинация – «Молодые львы» – появилась только в этом году, победителей в ней выберут впервые. По решению оргкомитета, курировать эту номинацию будет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) во главе с ректором Никитой Анисимовым. Сегодня на Дальнем Востоке создается множество новых предприятий, для которых созданы преференциальные режимы: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Для этих предприятий понадобятся грамотные управленцы, сильные и смелые молодые лидеры, которые смогут воплотить амбициозные проекты в жизнь, поэтому важно отметить их достижения. «Мы в Дальневосточном федеральном университете чувствуем ответственность за работу с талантливой молодежи, активно помогаем расти мотивированным студентам. Надеюсь, часть из них в будущем также станет звездами нашего региона. Название новой номинации «Молодые львы» во многом определяет портрет тех, кто нужен региону: это люди молодые, энергичные, образованные, смелые, предприимчивые и открытые инновациям. Такими и должны быть истинные предприниматели и управленцы, ведь от их энергии и жажды изменений во многом зависит будущее Дальнего Востока, развитие которого — один из национальных приоритетов нашей страны», - отметил Никита Анисимов. В этом году региональный отбор прошли около 10 участников премии из Якутии, Амурской области и Чукотки. Имена победителей в торжественной обстановке назовут заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Вручение премии пройдет 12 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот». Для справки: ДВФУ – старейший вуз Дальнего Востока России, который готовит кадры для макрорегиона уже 120 лет. Его история началась с Восточного института, открытого во Владивостоке 21 октября 1899 года по Указу императора Николая II. Современный ДВФУ был образован по Указу Президента России в этот же день, но в 2009 году. На сегодняшний день в университете обучается свыше 20 тысяч студентов из разных регионов России и из-за рубежа. Сегодня ДВФУ играет роль ведущего центра образования и науки на Дальнем Востоке, который имеет тесные научные связи с ведущими вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Университет призван стать международным научно-образовательным и технологическим кластером мирового уровня. Журнал "Дальневосточный капитал".

