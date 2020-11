Низкорентабельные крабы вновь под прицелом аукционов

Росрыболовство планирует объявить в декабре повторный аукцион по продаже квот на вылов глубоководных крабов

Росрыболовство планирует объявить в декабре повторный аукцион по продаже квот на вылов глубоководных крабов Аукцион, на который 10 и 11 октября этого года были выставлены шесть лотов на доли квот краба стригуна красного в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах был признан несостоявшимся, так как заявок от возможных инвесторов и предприятий, уже имеющих квоты на промысел этих глубоководных видов, не поступило. Фактически это был протест против необоснованных экономических расчетов и других условий, выставленных Росрыболовством. Доводы предприятий, ранее озвученные устроителям торгов, не подействовали, и бизнес, как говорится, "проголосовал ногами", в данном случае просто не подав ни одной заявки. Между тем Росрыболовство планирует объявить в декабре повторный аукцион по продаже квот на вылов глубоководных крабов. Складывается впечатление — уже из чистого упрямства, так как анализа причин провала октябрьского аукциона у ведомства явно нет. С помощью отраслевых экспертов попробуем провести такой анализ самостоятельно. Основной причиной неудавшихся аукционов в октябре явилась экономическая необоснованность в расчетах прогнозирования прибыльности добычи этих видов крабов в случае приобретения предложенных долей квот. Эксперты этот важный фактор отмечали давно, но к их мнению регулятор не прислушался. Возможные инвесторы и предприятия, уже имеющие квоты на добычу этих крабов, заявки на участие в аукционах не подали, отказавшись приобретать глубоководные крабовые квоты, являющиеся априори убыточными. И здесь совершенно несущественное снижение стоимости лотов на 10% ситуации никак не меняет. По расчетам экспертов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края, начальная цена всех лотов в 780 млн рублей (или в 11 млн долларов США) даже при ее снижении на 10% не выведет промысел глубоководных крабов в зону рентабельности. По их расчетам, аукционные расходы и обязательства постройки новых судов, обремененные банковскими кредитами (так как ни одна компания в этой ситуации не сможет обойтись без кредитов), определяют реальный срок окупаемости более чем в 30 лет. Квоты же, напомним, представляются всего на 15 лет, так что в данной ситуации выигрывают только банки, и все это отчетливо понимают. Обременение по строительству краболова для промысла на глубинах до 2500 метров. Фактор экономической целесообразности, безусловно, очень важен, но кроме него в условиях аукционов добавляется и совершенно невыполнимое требование о постройке специализированного краболовного судна для глубоководного промысла на глубинах до 2500 метров. Дело в том, что все техническое насыщение "глубоководных" судов приобретается за рубежом и изготавливается по лучшим мировым стандартам. Такое оборудование сегодня в России не производится, ввиду чего требования Постановления правительства № 719 "Об импортозамещении в судостроении" однозначно не могут быть выполнены, а это значит, что судно не будет признано российским. Вот это обстоятельство само по себе и является непреодолимым препятствием для гипотетических участников аукционов по продаже квот на глубоководного краба, и любой инвестор, пожелавший приобрести эти квоты, неизбежно столкнется с ним. Да и при всем, даже самом горячем желании "глубоководное" судно уже будет невозможно заказать на верфях Дальнего Востока. Судостроение перегружено заказами от компаний, купивших квоты на шельфовых крабов, и инвестор, рискнувший заняться строительством судов для промысла глубоководного краба, просто не сумеет вклиниться в напряженные графики верфей. Например, холдинг "Антей" еще до крабовых аукционов стал сотрудничать с Находкинским судоремонтным заводом, в сентябре рыбаки и судостроители подписали меморандум. Компания "Сигма Марин Технолоджи" еще за полгода до торгов договорилась работать с "Восточной верфью». Предварительные договоренности обусловлены нормативной базой. Компании, заключившие договоры на выигранные на торгах крабовые квоты, получили около полугода на то, чтобы предоставить в Росрыболовство копию договора на строительство судов, а также график реализации проекта. Если аукцион пройдет в начале 2020 года, то они придут к судостроителям, когда те уже будут загружены портфелями заказов. И, как уже было сказано, нет технического обеспечения глубоководного промысла, все устанавливаемое на таких судах оборудование – только импортное. Опять же в теории можно заказать суда и на западе страны, но в этом случае заказчик строительства может лишиться потенциальных 20% возмещения затрат на строительство краболовов в ДВФО. И хотя пока официально механизм субсидирования не определен и не закреплен постановлениями правительства, все участники прошедших торгов всерьез рассчитывали на 20%-ное субсидирование затрат. Отсюда — и массовое бронирование заказов именно на дальневосточных судоремонтных и судостроительных заводах. Еще одна возможная проблема, на которую указали сами судостроители на совещании в рамках визита на судостроительные заводы региона зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина и его коллеги по парламенту Елены Грешняковой, — это серийность заказов и готовность проектов. Представители верфей акцентировали внимание на то, что если по обычным краболовам понятна серийность и есть готовые проекты, то специализированные суда для глубоководного промысла не имеют готовых проектов. Мнение судоверфей поддерживают и рыбаки, они так выступают именно же за серийность заказов. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгия Мартынова, сегодня сохраняется и полная неопределенность с будущими затратами на строительство судов для глубоководного промысла. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

