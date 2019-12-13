Низкорентабельные крабы вновь под прицелом аукционов

По расчетам экспертов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края, начальная цена всех лотов в 780 млн рублей (или в 11 млн долларов США) даже при ее снижении на 10% не выведет промысел глубоководных крабов в зону рентабельности. По их расчетам, аукционные расходы и обязательства постройки новых судов, обремененные банковскими кредитами (так как ни одна компания в этой ситуации не сможет обойтись без кредитов), определяют реальный срок окупаемости более чем в 30 лет. Квоты же, напомним, представляются всего на 15 лет, так что в данной ситуации выигрывают только банки, и все это отчетливо понимают.