Общее собрание членов ВАРПЭ пройдет 18 января

Напомним, летом прошлого года Русская рыбопромышленная компания предложила провести реформу рыбной отрасли. В направленном летом минувшего года в Правительство РФ письме компании речь шла о введении с 2034 года новых требований к рыболовецким судам, увеличении инвестквот, проведении второго этапа крабовых аукционов и распределении аукционного принципа на другие виды ВБР, а также об изменении налогового регулирования. Предложения компании были рассмотрены в декабре 2020 года на совещании у помощника Президента России Максима Орешкина с участием представителей федеральных ведомств, рыбацкого сообщества, судостроителей, региональных властей и банковского сообщества. По итогам совещания его участникам рекомендовано до 25 января направить свои комментарии по инициативам Русской рыбопромышленной компании в Администрацию Президента России.