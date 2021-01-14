Общее собрание членов ВАРПЭ пройдет 18 января

Общее собрание членов ВАРПЭ пройдет 18 января

Сегодня, 12:11
Бизнес
18 января в Москве состоится Общее собрание членов Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Одной из главных тем для обсуждения станет предложение ООО «РРПК» по реформированию рыбной отрасли. По итогам обсуждения консолидированная позиция участников ВАРПЭ по инициативам Русской рыбопромышленной компании будет направлена помощнику Президента РФ Максиму Орешкину.

Напомним, летом прошлого года Русская рыбопромышленная компания предложила провести реформу рыбной отрасли. В направленном летом минувшего года в Правительство РФ письме компании речь шла о введении с 2034 года новых требований к рыболовецким судам, увеличении инвестквот, проведении второго этапа крабовых аукционов и распределении аукционного принципа на другие виды ВБР, а также об изменении налогового регулирования. Предложения компании были рассмотрены в декабре 2020 года на совещании у помощника Президента России Максима Орешкина с участием представителей федеральных ведомств, рыбацкого сообщества, судостроителей, региональных властей и банковского сообщества. По итогам совещания его участникам рекомендовано до 25 января направить свои комментарии по инициативам Русской рыбопромышленной компании в Администрацию Президента России.

Среди других тем в повестке Общего собрания ВАРПЭ — итоги деятельности органов управления некоммерческой организации за 2020 год, обсуждение планов работы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в текущем году, утверждение состава ревизионной комиссии и др.

На сегодняшний день ВАРПЭ — крупнейшее объединение предприятий рыбохозяйственного комплекса РФ и одна из самых влиятельных ассоциаций в мировой рыбной отрасли (ТОП-5), в состав ассоциации входит 79 предприятий-лидеров рыбопромышленного рынка, а также крупнейших объединений отрасли федерального и регионального масштаба, представляющих всю географию от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Астрахани. ВАРПЭ объединяет 495 организаций рыбной отрасли, входящих в нее как напрямую, так и ассоциировано — через отраслевые объединения. Суммарный вылов водных биологических ресурсов предприятий, входящих в Ассоциацию, составляет более 4 000 000 тон.

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