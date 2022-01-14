Казино в бухте Муравьиная прирастёт бассейном и детским центром

Бухта Муравьиная — один из примеров крупнейшего вложения частного капитала в туристическую сферу на территории ДФО. На сегодня заключено 12 инвестиционных соглашений общим объёмом 75,4 млрд рублей, из них фактически вложено около 21 млрд рублей. В игорной зоне «Приморье» реализуют свои проекты инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. (Tigre de Cristal), российские компании «Шамбала», Mantera Group, «Азия Инвест Резорт», «Даймонд Форчун» и крупный инвестор из Королевства Камбоджа Naga Corp. Ltd (Naga Vladivostok). Ведутся переговоры по созданию гольф-курортов с апартаментами, рейндж-станциями для тренировок, велосипедными дорожками и эко-парковыми зонами с участием инвесторов из Республики Корея и России.