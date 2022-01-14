Казино в бухте Муравьиная прирастёт бассейном и детским центром

В строительство первого отеля с казино гонконгский инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. вложил около 8 млрд рублей инвестиций. По информации пресс-службы края, компания готовится к расширению территории и строительству второй фазы проекта. Концепция нового комплекса соответствует стандартам туристических курортов мирового класса. Его площадь составит почти 74 тысячи квадратных метров, где только 15% территории предназначены для азартных игр.
Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов: планируется построить рестораны, кафе, бары, а также зону бассейна, СПА и баню под открытым небом, минимаркет и детский центр. Гостиничный фонд составит 383 номера различных категорий.
Бухта Муравьиная — один из примеров крупнейшего вложения частного капитала в туристическую сферу на территории ДФО. На сегодня заключено 12 инвестиционных соглашений общим объёмом 75,4 млрд рублей, из них фактически вложено около 21 млрд рублей. В игорной зоне «Приморье» реализуют свои проекты инвестор Summit Ascent Holdings Ltd. (Tigre de Cristal), российские компании «Шамбала», Mantera Group, «Азия Инвест Резорт», «Даймонд Форчун» и крупный инвестор из Королевства Камбоджа Naga Corp. Ltd (Naga Vladivostok). Ведутся переговоры по созданию гольф-курортов с апартаментами, рейндж-станциями для тренировок, велосипедными дорожками и эко-парковыми зонами с участием инвесторов из Республики Корея и России.
Справка «ЗР»
World Casino Awards — премия для крупных участников игорной индустрии по всему миру, отмечающая их передовые достижения.