Приморские рыбаки заплатили рекордные объёмы налогов

Российские рыбаки завершили 2021 год с рекордными показателями. Во всех бассейнах РФ и за пределами отечества добыто, по предварительным данным, более 5,05 млн тонн. Этот объём оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года).

По информации главы Росрыболовства Ильи Шестакова, удалось минимизировать трудности, связанные с пандемией. Рыбохозяйственные предприятия смогли быстро переориентироваться на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировать экспортные поставки. — Это позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла, — сказал Илья Шестаков. Он добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки. Отметим, на Дальнем Востоке добыт основной объём рыбы и морепродуктов — 3,55 млн тонн. В том числе 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% превышает уровень 2020 года на 8,2% больше уровня 2019 года. По данным за 9 месяцев 2021 года Приморскими рыбаками добыт 21% от вылова в Дальневосточном бассейне (в 2020 году — 24%). Доля рыбопромышленного комплекса в общем производстве товаров в Приморье составила 22,8% (за 9 месяцев 2020 года — 30,7%). Оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, составил 54 178,3 млн рублей, что в действующих ценах на 0,9% выше уровня 9 месяцев 2020 года. По оперативным данным УФНС, объём налогов и сборов, поступивших за 9 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет РФ по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство», составил 5 187,0 млн рублей, в 3,7 раза больше, чем в январе–сентябре 2020 года. В краевой бюджет предприятия отрасли перечислили налогов на сумму 6 349,9 млн рублей — почти в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.

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