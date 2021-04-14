Безработным в Приморье есть из чего выбрать

Безработным в Приморье есть из чего выбрать
Сегодня, 11:07БизнесФото: Медиахолдинг1MiПриморский край вошел в пятерку регионов – лидеров по числу вакансий
Предприятия и компании региона предлагают работу на любой вкус

С 5 апреля центр занятости Приморского края возобновил личный приём граждан, которые хотят обзавестись работой. Снятие ограничений связано с ослаблением особого режима, введенного еще весной 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Однако те, кто все еще боится лично посещать учреждения с массовым скоплением людей, могут подать заявление на помощь в поиске работы онлайн.

Работа есть

Отметим, что разбушевавшаяся коронавирусная инфекция не стала преградой для тех, кто хотел устроиться на работу. Так, с момента введения коронавирусных ограничений в апреле 2020 года и по настоящий момент, 74 тысячи незанятых граждан Приморья смогли подать заявления на поиск работы дистанционно.

Интересно, что Приморский край вошел в пятерку регионов — лидеров по числу вакансий. Так, по информации портала «Работа в России», в ТОП-3 рейтинга вошли Москва с 137 тыс. вакантных рабочих мест, Московская область, в которой имеется 68 тыс. рабочих мест и Красноярский край, где требуется 65 тыс. разных специалистов. На четвертой позиции оказался Приморский край с 60 тыс. рабочих мест.

Искать работу помогают!

С середины апреля текущего года в Приморье начнут активно проводиться небольшие ярмарки вакансий, где можно будет лично пообщаться с представителем компании работодателя, ознакомиться с банком вакансий, а также получить консультацию специалистов по вопросам профориентации, переобучения или поддержки при организации бизнеса.

Уже на этой неделе — 15 апреля с 10.00 до 12.00 — пройдет ярмарка вакансий компании ООО «АРДО». Работодатель предложит трудоустройство сотрудникам торгового зала, товароведам, кассирам, грузчикам, прессовщикам, специалистам по снабжению, фасовщикам, кладовщикам и сотрудникам контроля и безопасности. Следующая мини-ярмарка назначена на 21 апреля. В этот день управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Приморскому краю предложит свои вакансии соискателям. В трудовой коллектив будут искать водителя, электрика, машиниста, механика, моториста и даже стрелка. Еще через два дня, 23 апреля новых сотрудников в коллектив будет искать компания «ННК-Приморнефтепродукт».

Между тем, это не все компании, которым нужны компетентные специалисты в штат. В поисках находятся такие предприятия, как филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, филиал объединения «РосИнкас»во Владивостоке, в Артёме, Уссурийске, Находке, Дальнегорске. Вакансии также предлагают ВГУЭС, Дальрыбвтуз. АО «ФПК» приглашает на работу слесаря, кладовщика, проводника. Новые рабочие нужны и на ООО «ССК"Звезда»», в АО «ДЦСС», АО «Владхлеб».

Все мероприятия в рамках ярмарки вакансий пройдут в конференц-зале Приморского центра занятости населения.

По мнению министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, центр занятости использует подобную форму взаимодействия с потенциальным работодателем для помощи в трудоустройстве особых категорий безработных, которым затруднительно найти работу самостоятельно.

Обучение — бесплатно

Как сообщает правительство Приморского края, записаться на обучение самым востребованным направлениям профессиональной подготовки теперь можно на портале «Работа в России». Бесплатное обучение проводится в рамках национального проекта «Демография».

В министерстве труда и социальной политики Приморского края рассказали, что участниками программы могут стать все, кто в поисках работы обратился в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве.

До конца года такой возможностью могут воспользоваться более 3 тысяч приморцев. Жители края могут выбрать курсовую подготовку из списка востребованных направлений в Приморье.

В Приморье действует еще один интересный проект «Кадры для бизнеса». Образовательные программы «Кадры для бизнеса» уникальны. Учебные планы разрабатываются совместно будущими работодателями. Так, жителей Приморья, желающих войти в сферу ресторанного бизнеса и стать частью лучших команд общепита в крае, приглашают на бесплатные курсы профессионального ресторанного сервиса «Кадры для бизнеса. Официанты».

Желающие найти работу, освоить новые навыки и связать свою жизнь со строительным бизнесом могут подать заявки на проект «Кадры для бизнеса. Стройка».

Мария ПУШКАРЕВА.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
БизнесКоронавирускадрыработатехнологииобразованиегосподдержкарыбная отрасльинтернетблагоустройствовакансии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы