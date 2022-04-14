Учёные, экологи, сахалинские чиновники и рыбаки не сошлись в метрах

Острые споры разгорелись в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета, который, как уже писал «Золотой Рог», прошёл на минувшей неделе во Владивостоке.

Учёные, рыбопромышленники, представители Дальневосточных регионов, отраслевых ассоциаций и других организаций определили объёмы вылова в предстоящую «красную» путину. Как определила наука, добыча в 2022 году самой популярной в народе из лососей — горбуши, — составит 190,2 тыс. тонн. Это количество соответствует средним значениям за последние годы. Наибольшие уловы горбуши планируются на Западной Камчатке (57 тыс. тонн), а также на Восточном Сахалине (52 тыс. тонн). И именно промысел этого вида рыбы на Восточном Сахалине стал предметом ожесточённых дискуссий между экологами и островными рыбопромышленниками и чиновниками. Дело в том, что объёмы добываемой сахалинской горбуши значительно упали. Ещё 5-10 лет назад в ежегодном общероссийском улове её доля составляла около 40%, с 2016 года — 6%. Экологи бьют тревогу: нерестилища главных лососевых рек на северо-востоке острова последние лет пять остаются пустыми, во многих из них горбушу появляется в мизерных количествах. Сахалинским и рыбакам можно ставить сети длиной до 3 км. Учёные считают, что такие невода зачастую делают невозможным заход горбуши в реки на нерест. Это снижает возможность восстановления запасов рыбы. Специалисты требуют усекать длину сетей. СахНИРО разработал новую стратегию промысла лососей. Документ регламентирует сокращение ставных неводов до полутора км для всего Восточного Сахалина. Однако на Дальневосточном промысловом совете во Владивостоке был представлен скорректированный проект — в южной и северо-западной части острова разрешить применение невода не длиннее 0,5 км, в юго-восточной — до 1 км. Для северо-востока разрешено ловить огромными неводами до 3 км. Зампредседателя сахалинского правительства Антон Зайцев, выступивший против сокращения длины, объяснил пренебрежение рекомендациями науки именно для северо-востока желанием самих рыбопромышленников. Руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын выступил в защиту природы и будущего нерестилищ лососевых. Как сообщил ИА Сах.ком, Лисицын озвучил данные, подтверждающие, что реки северо-востока острова из года в год хронически недозаполняются, а в некоторых горбуша встречается уже единично. Эколог обратил внимание собравшихся: закон устанавливает приоритет сохранения и восстановления водных биоресурсов перед их выловом. Однако эти аргументы не были услышаны. Не помогло экологии острова и присутствие представителя Федерального агентства по рыболовству — заместителя руководителя ведомства Василия Соколова. На заседании были отведены все попытки учёных снизить промысловую нагрузку на запасы горбуши северо-востока острова. Стоит заметить, что недавно учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии вернулись во Владивосток из зимней экспедиции по изучению лососей. Работы проводились в открытых водах Тихого океана, в места нагула этих рыб. По результатам исследования учёные оценят их состояние, кормовую базу и фоновые условия, чтобы понять, что в большей степени влияет на выживание лососей.

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