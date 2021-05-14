Создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» опаздывает

«На ТОР „Надеждинская“ предусмотрено комплексное оснащение резидентов инфраструктурой, необходимой для запуска и функционирования новых производств в Приморском крае. В настоящее время площадка полностью обеспечена электроснабжением от введенной в эксплуатацию подстанции мощностью 49,1 МВт и пяти распределительных трансформаторных подстанций. Для нужд резидентов построены автомобильная дорога Зима Южная — Раздольное — Хасан, магистральных водовода и канализации», — сообщил руководитель КРДВ, отметив, что по договору технологического присоединения с ресурсоснабжающими организациями завершается строительство сетей водоснабжения и водоотведения.