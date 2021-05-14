Создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» опаздывает

Первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов посетил территорию опережающего развития «Надеждинская». Замруководителя Минвостокразвития ознакомился с ходом создания объектов инфраструктуры и обсудил вопросы реализации инвестпроектов с руководителями предприятий-резидентов ТОР.
Как сообщает сайт министрерства, во время осмотра площадки генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эдуард Черкин доложил о составе и мощностях построенной и создаваемой инженерной инфраструктуры для резидентов.
«На ТОР „Надеждинская“ предусмотрено комплексное оснащение резидентов инфраструктурой, необходимой для запуска и функционирования новых производств в Приморском крае. В настоящее время площадка полностью обеспечена электроснабжением от введенной в эксплуатацию подстанции мощностью 49,1 МВт и пяти распределительных трансформаторных подстанций. Для нужд резидентов построены автомобильная дорога Зима Южная — Раздольное — Хасан, магистральных водовода и канализации», — сообщил руководитель КРДВ, отметив, что по договору технологического присоединения с ресурсоснабжающими организациями завершается строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Гаджимагомед Гусейнов поручил усилить взаимодействие с газораспределительной организацией в целях сокращения сроков подачи газа резидентам ТОР «Надеждинская», а также ускорить проектные и строительно-монтажные работы по созданию объектов инфраструктуры.
Некоторые резиденты отметили первоочередную необходимость обеспечения производств дополнительным электроснабжением, ливневой канализацией и автомобильной дорогой с примыканиями.
Замминистра согласился, что имеется отставание по срокам создания ряда объектов инфраструктуры, однако заверил, что работы будут ускорены. «Резиденты ТОР „Надеждинская“ будут обеспечены инфраструктурой в полном объеме», — заявил Гусейнов.