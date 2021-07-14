Центр «Мой бизнес» помогает приморским экспортерам укрепиться на внешних рынках

С начала 2021 года за консультацией в Центр поддержки экспорта Приморского края (ответвление центра «Мой бизнес») обратились более 210 компаний. За полгода для 122 приморских бизнесменов провели 19 мастер-классов, вебинаров и семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра.

Предпринимателям дали теоретические и практические знания по принципам работы экспорта. К онлайн-мероприятиям подключились со всех уголков Приморья. В Уссурийске, Дальнегорске и Владивостоке прошли очные встречи с экспортерами. По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, за первые полгода участие в образовательных программах приняли 57 компаний. Также в 2021 году в третий раз состоялся форум «Экспортный потенциал Приморья». Участие в нем приняли 441 представитель региональных компаний занимающихся экспортом. Специалисты обсуждали логистику, маркетинг и даже выход на электронные торговые площадки. Не обошли стороной и крайне важные для Приморского края отрасли. Обсуждения коснулись промышленной, лесной и высокотехнологической отрасли. Популярностью у желающих выйти на иностранные торговые площадки пользовались платформы WeChat и eBay. За этой услугой обратились 42 компании. В Центре поддержки экспорта предприниматели могут получить не только разовую помощь, но и целый пакет услуг, максимально соответствующий запросу. Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства Помощь предпринимателям оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

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