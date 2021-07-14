Центр «Мой бизнес» помогает приморским экспортерам укрепиться на внешних рынках

Центр «Мой бизнес» помогает приморским экспортерам укрепиться на внешних рынках
Центр «Мой бизнес» помогает приморским экспортерам укрепиться на внешних рынках
Сегодня, 19:04БизнесФото: pxhere.com
С начала 2021 года за консультацией в Центр поддержки экспорта Приморского края (ответвление центра «Мой бизнес») обратились более 210 компаний. За полгода для 122 приморских бизнесменов провели 19 мастер-классов, вебинаров и семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра.

Предпринимателям дали теоретические и практические знания по принципам работы экспорта. К онлайн-мероприятиям подключились со всех уголков Приморья. В Уссурийске, Дальнегорске и Владивостоке прошли очные встречи с экспортерами.

По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, за первые полгода участие в образовательных программах приняли 57 компаний.

Также в 2021 году в третий раз состоялся форум «Экспортный потенциал Приморья». Участие в нем приняли 441 представитель региональных компаний занимающихся экспортом. Специалисты обсуждали логистику, маркетинг и даже выход на электронные торговые площадки. Не обошли стороной и крайне важные для Приморского края отрасли. Обсуждения коснулись промышленной, лесной и высокотехнологической отрасли.

Популярностью у желающих выйти на иностранные торговые площадки пользовались платформы WeChat и eBay. За этой услугой обратились 42 компании.

В Центре поддержки экспорта предприниматели могут получить не только разовую помощь, но и целый пакет услуг, максимально соответствующий запросу.

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства

Помощь предпринимателям оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Сюжеты:
Приморье
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