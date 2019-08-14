Мутные воды Японского моря

Однако ФАС, настояв на аукционе, не понесет никакой ответственности за то, что для предпринимателей аукционы могут стать убыточными, а российский промысел в этой зоне может быть свернут. Риски рыбодобычи в 200-мильной зоне Японии не совсем соотносятся со стоимостью лотов. Согласно документации, продается право на вылов доли от объема, разрешенного к вылову, но при этом Российская Федерация не имеет никакого отношения к утверждению объемов. Это принципиальное отличие от аукционов по продаже права на вылов российских биоресурсов. Покупая объемы минтая или сельди, рыбодобывающая компания может быть уверена, что лишение квот может произойти только в случае, если ресурс переловили, и наука запретила промысел, либо ресурс изъяло государство для своих нужд, либо виноват пользователь, нарушив законодательство (например, вел ННН-промысел или не освоил 70% от квоты). В большинстве случаев расторжение договоров будет через суд, и у рыбака есть возможности оспаривать лишение квот.