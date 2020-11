Мутные воды Японского моря

Аукционы на японские биоресурсы не гарантируют пользователям ежегодный промысел

Российским рыбодобывающим компаниям, которые подали заявки на аукционы по продаже права на вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне Японии, Россия не может гарантировать, что видовой лот, который они выиграют, останется за ними на 14 лет. В «японских» аукционах правила будут устанавливать власти Японии, которые в любой момент могут поменять видовой состав биоресурсов, который приобретут российские пользователи. При этом у Японии есть право устанавливать запреты на орудия и районы лова, а также отказаться от выделения квот России в одностороннем порядке. Федеральная антимонопольная служба, добившись отмены механизма бесплатного распределения долей квот в японской зоне, не сможет защитить права победителей аукционов. ФАС уполномочен запретить Ранее распределение по заявительному принципу было выгодно рыбакам, но против этой схемы выступила Федеральная антимонопольная служба. В конце декабря 2018 года комиссия ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении Федерального агентства по рыболовству по признакам ограничения конкуренции (части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»). «В прошлом году в антимонопольное ведомство поступили заявления российских рыбохозяйственных организаций, намеревавшихся вести промысел в исключительной экономической зоне Японии в 2017 г. Из пяти поступивших в Росрыболовство заявок три Агентство оперативно рассмотрело и отправило в свое представительство в Японии. А заявки двух других организаций передали туда спустя 14 календарных дней», - сообщала ФАС. Таким образом, ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений в 2017 г. стала очередность отправки заявок японской стороне, подчеркнули в ведомстве. В результате, всю квоту иваси, скумбрии и анчоуса распределили между тремя организациями, заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам японская сторона отказала в выделении лимитов, так как предоставленный объем уже был распределен, обратили внимание в ФАС. Росрыболовству выдали предупреждение о необходимости устранить возможное нарушение антимонопольного законодательства. Однако меры, впоследствии предпринятые Агентством, были оценены как неудовлетворительные, поскольку не устанавливали возможности проведения отбора на конкурентной основе. В результате, в связи с неисполнением предупреждения ФАС, в отношении Росрыболовства возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Прозрачные условия отбора и создание равных возможностей для российских рыбопромышленных компаний на получение права вылова, в том числе, как в данном случае, в исключительной экономической зоне Японии, является необходимым условием эффективного развития добросовестного рыбопромыслового рынка», - комментировал заместитель руководителя ФАС России Рачик ПЕТРОСЯН. Нужно отметить, что если бы российские рыбаки объективно оценивали свои возможности на промысле, то, возможно, введения аукционов можно было избежать. Японское правительство не сильно интересует, каким образом РФ распределяет внутри своей страны право на вылов, и заявительный принцип был для российских рыбаков наиболее благоприятным. Но, вместо того чтобы подержать регулятора, который изначально распределял на бесплатной основе лимиты скумбрии и сардины, рыбацкие компании написали жалобы на действия Росрыболовства, и таким образом инициировали процедуру запуска аукционов. Напросились на плату Теперь аукционов не избежать. Странная позиция рыбаков, которые сами добились введения платы за биоресурс, объяснима исключительно человеческим фактором. Представители компаний надеялись «выбить» для себя большие объемы бесплатных квот, не задумываясь, что для них подача жалоб в ФАС - это прямой путь к аукционам. Теперь многие компании, которые ловили в этой зоне, не пойдут на аукционы. Приобретение квот в этой зоне может сделать промысел нерентабельным, поэтому Росрыболовство до последнего придерживалось заявительного принципа и защищало рыбаков от введения аукционной системы. Но после предписаний ФАС регулятор уже не мог сохранить систему бесплатного распределения квот на вылов в японской зоне. Однако ФАС, настояв на аукционе, не понесет никакой ответственности за то, что для предпринимателей аукционы могут стать убыточными, а российский промысел в этой зоне может быть свернут. Риски рыбодобычи в 200-мильной зоне Японии не совсем соотносятся со стоимостью лотов. Согласно документации, продается право на вылов доли от объема, разрешенного к вылову, но при этом Российская Федерация не имеет никакого отношения к утверждению объемов. Это принципиальное отличие от аукционов по продаже права на вылов российских биоресурсов. Покупая объемы минтая или сельди, рыбодобывающая компания может быть уверена, что лишение квот может произойти только в случае, если ресурс переловили, и наука запретила промысел, либо ресурс изъяло государство для своих нужд, либо виноват пользователь, нарушив законодательство (например, вел ННН-промысел или не освоил 70% от квоты). В большинстве случаев расторжение договоров будет через суд, и у рыбака есть возможности оспаривать лишение квот. В случае с «японскими квотами» лишить рыбаков квоты можно без судебных разбирательств и возможности выставить претензии ФАР. Ведь Россия, реализуя на торгах право на вылов в зоне Японии, не является собственником японских биоресурсов, а имеет лишь ежегодное право распоряжения ими. Чтобы оценить риски при участии в аукционе, нужно заглянуть в «Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран» от 7 декабря 1984 года. Статья 2 этого документа определяет «Каждая Договаривающаяся Сторона будет ежегодно определять для рыболовных судов другой Стороны, при условии возможного внесения изменений в случае непредвиденных обстоятельств, квоты вылова рыбы, видовой состав, промысловые районы, а также конкретные условия ведения этими судами рыбного промысла в своей зоне. Решение об этом принимается после консультаций, проводимых в Советско-Японской Комиссии по рыболовству, упомянутой в статье 6 настоящего Соглашения, и с учетом состояния запасов, возможностей своего рыбного промысла, традиционного уровня и методов рыбного промысла другой Стороны, а также других относящихся к этому факторов». Капризы самураев Выходит, что формально у российской стороны право на распоряжение конкретной долей предприятия возникает только ежегодно, но при этом она продает его на 14-летний срок. Победитель аукциона не имеет гарантии, что ему сохранят районы промысла и видовой состав. То есть, если правительство Японии посчитает, что скумбрии или сардины в японских водах мало, и ее не хватает японским рыбакам, то Япония предложит РФ заменить скумбрию на анчоус, а сардину на сайру или кальмар. Единственная возможность влиять на позицию японской стороны - это воздействовать на японскую сторону на переговорах в ходе работы специальной комиссии, которая ежегодно собирается и обсуждает количественный и видовой состав выделяемых каждой стране квот. Позиции России на переговорах зависят от многих факторов. Рыболовные рычаги влияния - это выдача японским рыбакам объемов в наших водах. РФ выделяла сайру, кальмар и другие малоценные виды. Но биология пока - не в пользу России. Сайра ушла из российской ИЭЗ, но есть другие виды, например, минтай. Правда, можно ожидать протестных волнений со стороны российских рыбаков, которые против, чтобы Японии раздавали российский минтай. Тем не менее, пока Россия убеждает Японию увеличивать объемы, которые выделяются нашей стране в рамках работы комиссии. После сложных переговоров заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК добился, чтобы в 2018 году Россия получила право добыть 45 тысяч тонн скумбрии и сардины в японской зоне. Но многие российские компании, даже получив разрешения на бесплатной основе, не стали посылать туда флот. В итоге, российский вылов - всего 37 тысяч тонн. Как будет развиваться промысел в 2019 г., пока не ясно. После проведения аукционов многое будет зависеть от правительства Японии, от того, какие районы выделят рыбакам из России. И здесь также могут быть неожиданности. Если углубиться в историю, то Япония традиционно закрывает и открывает определенные районы в своих водах. Причем ориентируются они на свою науку. Но не стоит забывать, что есть еще внешняя политика, а отношения между странами не всегда были самыми теплыми. Согласно соглашению, на котором основан промысел в Японской зоне, оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке. «Настоящее Соглашение будет оставаться в силе на очередные годичные периоды, если за 6 месяцев до истечения срока действия Соглашения ни одна из Договаривающихся Сторон письменно не сообщит другой Договаривающейся Стороне о своем намерении прекратить его действие». Весомый позитив Но есть и положительные моменты. Если внимательно рассмотреть историю российского промысла, то в отдельные годы Россия добывала около 400 тысяч тонн скумбрии и сардины в этой зоне. То есть, если Япония получит в своих водах огромную биомассу сардины и скумбрии, то 3 тысячи тонн скумбрии, приобретенные за 380 млн руб., могут обернуться миллиардными выручками и десятками тысяч тонн квот. Но это - при условии, что «японское ОДУ» вырастет, и Япония не станет резко рубить России лимиты. Не стоит забывать, что скумбрия и сардина ловятся в ИЭЗ России, и у нас пока эти объекты не в перечне квотируемых. Для их добычи достаточно только подать заявку и выписать рыболовный билет, при этом наука прогнозирует, что биомасса сардины будет в ближайшие годы огромной, скумбрия может также неплохо ловиться. В зоне Японии рыбачить всегда сложнее. Япония самостоятельно определяет количество российского флота в своих водах. Не стоит забывать и тот факт, что если японская сторона зафиксирует, что Россия не выбирает выделенные лимиты, то они, скорее всего, сократят России объем квот, так как все рыбные страны стремятся к эффективному использованию своих рыбных запасов. В общем, у потенциальных участников аукционов есть еще время взвесить, чем для них обернется промысел в японских водах. Предъявлять претензии потом будет некому. Согласно российскому законодательству, международные договоры имеют главенствующее значение, и, если в будущем России не выделят квот в зоне Японии, деньги никто не вернет. Оценить риски участия рыбаков в аукционе должна и Федеральная антимонопольная служба. Задача ФАС - сделать распределение японских квот не только прозрачным и конкурентным, в дальнейшем права участников аукционов не должны быть нарушены. И здесь возникает законный вопрос: что делать, если победитель аукциона не сможет воспользоваться своим правом на вылов в будущем? Например, если одна российская компания нарушит правила рыболовства в зоне Японии, то по межправительственным соглашениям страна - выдающая квоту, может приостановить выделение на несколько лет. В итоге пострадают многие добросовестные пользователи, которые не являются нарушителями и на аукционах заплатили десятки миллионов рублей. Досье газеты «Золотой Рог» 27-28 августа в Москве пройдут аукционы по продаже долей квот на вылов скумбрии и сардины-иваси в исключительной экономзоне Японии. На аукцион выставлены 100% лимитов на период до конца 2033 г., заявки принимаются до 19 августа. Согласно аукционной документации, квоты скумбрии разбиты на 15 долей. Из них 14 - по 6,66%, и одна - 6,76%. Начальная цена лотов, соответственно, - 382,7 млн рублей и 388,4 млн рублей. Лимиты иваси разделены на 14 лотов. 13 из них - по 7,14% (по 81,8 млн рублей) и один – 7,18% (82,2 млн рублей). Таким образом, за все квоты планируется выручить не менее 6,9 млрд рублей. Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

