Приморье увеличивает экспорт и переработку аквакультуры

Почти 700 тонн продукции аквакультуры экспортировали и отправили на собственную переработку хозяйства Приморья. Как отметили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, по сравнению с прошлым годом рост составил более 100 тонн. «За полгода реализовано 693 тонны продукции аквакультуры. Из них 256 тонн водорослей отправлено на собственную переработку», – сказали специалисты. В настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков. Рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства. Отметим, что экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

