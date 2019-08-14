Приморье увеличивает экспорт и переработку аквакультуры

Почти 700 тонн продукции аквакультуры экспортировали и отправили на собственную переработку хозяйства Приморья. Как отметили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, по сравнению с прошлым годом рост составил более 100 тонн.