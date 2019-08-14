Приморье увеличивает экспорт и переработку аквакультуры

Приморье увеличивает экспорт и переработку аквакультуры

14 августа 2019, 13:08
Бизнес
Почти 700 тонн продукции аквакультуры экспортировали и отправили на собственную переработку хозяйства Приморья

Почти 700 тонн продукции аквакультуры экспортировали и отправили на собственную переработку хозяйства Приморья. Как отметили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, по сравнению с прошлым годом рост составил более 100 тонн.

«За полгода реализовано 693 тонны продукции аквакультуры. Из них 256 тонн водорослей отправлено на собственную переработку», – сказали специалисты.

В настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков. Рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства. Отметим, что экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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