"Ростелеком" презентовал приморцам сервис Wink

«“Ростелеком” непрерывно меняется, чтобы соответствовать запросам современного зрителя. Человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие для нас больше, чем просто слова. Это ценности, которыми мы руководствуемся в работе. Мобильным и человечным получился и наш новый сервис Wink. Он позволяет брать с собой кино и телевидение в поездку, начинать просмотр на одном устройстве, а продолжать на другом. Для абонентов мобильной связи от “Ростелекома” предложение выгодно вдвойне: для них интернет-трафик при использовании Wink не тарифицируется», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.