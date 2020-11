Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов

Одна из крупнейших сетей кинотеатров Дальнего Востока заманивает зрителей российским поп-корном и "невидимыми" технологиями

Кинотеатр «Иллюзион» стал первым модернизированным кинотеатром Владивостока, открывшим для зрителей новую страницу кинокультуры. Сегодня одна из крупнейших сетей кинотеатров Дальнего Востока насчитывает четыре кинотеатра с 18 кинозалами, отражая в себе историю кинопроката России. Генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон АЛЕКСЕЕНКО рассказал об этом подробнее в интервью газете «Золотой Рог». - Советское время было золотым веком кинотеатров: телевизор являлся роскошью, а каналов транслировалось крайне мало. Но в 90-х, с появлением видеомагнитофонов, посещение кинозалов сильно сократилось. Развалилась система кинопроката, кинотеатры начали закрываться. На фоне ее общей деградации стали появляться кинотеатры, которые значительно отличались от советских, предлагали другие залы, другие технологии и другой сервис. Во Владивостоке эру новой киноиндустрии ознаменовало в 1999 году открытие кинотеатра «Иллюзион». Первый зал кинотеатра «Иллюзион» был открыт на месте актового зала для собраний комсомольцев. В то время я еще учился в школе и, когда увидел рекламу об открытии «Иллюзиона», подумал, что однозначно надо туда сходить. Моим первым фильмом стала «Матрица», и я прекрасно помню, что цена обычных билетов на первый сеанс была 20 рублей, а ВИП - 30. Решив, что обычные места будут как в советских кинотеатрах - деревянными, а ВИП - скорее всего, мягкими, я выбрал билет подороже. И был приятно удивлен, что все места были комфортными, и отличало их только местоположение. ВИП находились в центре, а обычные – по краям. Просмотр фильма в новом кинотеатре настолько меня впечатлил, что в 2000 году я пришел в эту компанию работать, начав свой карьерный путь в отделе рекламы. Самая серьезная проблема была - убедить людей, что в кино стоит ходить, даже если они этот фильм уже видели. В то время пышно расцвело пиратство, что было связано и с политикой дистрибьюторов. Россия не была приоритетным рынком для киностудий, поэтому картины в прокате появлялись с задержкой – спустя три и более месяца после мировой премьеры. Поэтому нет ничего удивительного, что все фильмы были на кассетах, и ими были завалены все ларьки. Ситуации способствовали и внутренние нюансы российского рынка, связанные с ограничениями кинопленки. В стране существовали кинотеатры первого экрана, которые открывали показ картины. Через две-три недели они отсылали пленку в другие кинотеатры и в менее крупные города. Поэтому Россия отставала от мировых премьер, и кинотеатры того времени взяли на себя важную функцию – донести до людей не просто факты нового качества техники, сервиса и интерьеров кинозалов, но и привить понимание авторского права. Данный процесс в России еще не завершен. По-прежнему есть люди, которые отдают предпочтение пиратскому контенту. Однако «Иллюзион» еще в 1999 году нашел своего зрителя, и уже спустя несколько месяцев работы стало понятно, что одного зала Владивостоку мало. Поэтому в начале 2000 года был открыт второй камерный зал «Иллюзиона», а учредители задумались о модернизации советских кинотеатров. Второе дыхание советских кинотеатров Кинотеатры «Океан» и «Уссури» всегда являлись флагманами кино Владивостока. Поэтому, когда встал вопрос о создании новых кинотеатров сети «Иллюзион», было принято решение взять их за основу. Реконструкция кинотеатров символизировала не только возрождение кино, но и давала вторую жизнь очень красивым, являющимся памятниками архитектуры и истории, зданиям. В 2000 году во Владивостоке работало уже два новых кинотеатра – «Иллюзион» и New Wave. Поэтому, когда администрация города стала выбирать, кому достанется право восстановить «Океан», возникло даже некое соревнование. И это не удивительно – «Океан» в советское время был первым широкоформатным, фестивальным и премьерным кинотеатром, символизирующим киноиндустрию Владивостока. Но к моменту реконструкции здание не использовалось по назначению: в нем проходили выставки мебели, кошек. Право вернуть «Океану» киножизнь было передано нам, и уже в 2001 году мы открыли зал «Меридиан», а в 2002 – зал «Океан». После возрождения советских кинотеатров сети «Иллюзион» нам предстояло стать первооткрывателем во Владивостоке формата кинозалов в торговых центрах. Кинотеатр в ТЦ «Черемушки», открытый в 2016 году, стал первым примером симбиоза кинозалов и торговых площадей. Мы искали взаимные интересы с его владельцами довольно долго, поскольку такого опыта взаимодействия во Владивостоке еще не было. В 2016 году мы запустили в новых залах кинотеатра показ премьеры фильма «Жених», который презентовал зрителям ее главный герой - Сергей СВЕТЛАКОВ. На последнем этаже торгового центра были представлены боулинг, фудкорт, первый на Дальнем Востоке кинобар самообслуживания, зона интерактивных игр и аттракционов виртуальной реальности. Такое сочетание было новинкой для Владивостока, и только за четыре часа первого дня работы последний этаж «Черемушек» посетило почти 11 тысяч человек. В настоящий момент уже заканчиваем проектные работы в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити», где планируем в следующем году открыть новый кинотеатр на семь залов. В нем мы получаем синергию двух концепций: премиального торгово-развлекательного центра и премиального кинотеатра, за счет которой намерены привлечь в кино дополнительную аудиторию из пригорода Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска и других населенных пунктов. В наших планах также – создание второго ВИП-зала в кинотеатре «Уссури». Репертуар – конкурентное преимущество Не только сеть кинотеатров «Иллюзион» работает на рынке Владивостока, и рост конкуренции был лишь вопросом времени. Ее показателем является точка насыщения, которую измеряет количество кинозалов на 100 тысяч человек. И сегодня эта точка во Владивостоке пройдена, а данный показатель уже приближается к 6 кинозалам на сотню тысяч жителей. Это значит, что открытие каждого нового кинозала просто перераспределяет зрителей на новые объекты. Поскольку зрителей в целом не становится больше, кинотеатры должны тщательно прорабатывать репертуар, делать уникальные предложения, работать над сервисом. В нашей сети – это система лояльности «Иллюзион Бонус», широкий ассортимент в кафе и барах, а также - особый репертуар. Мы предлагаем фестивальные программы, встречи любителей разных режиссеров или жанров. Например, фестивали французского, итальянского кино, короткометражных фильмов, азиатского кино, фильмов ужасов и многое другое. Таким образом мы удовлетворяем потребности не только массового зрителя, но и ценителей артхауса, альтернативного контента. Важный человек за кадром Многих интересует, как же все-таки формируется репертуарная сетка кинотеатров? С этой целью у нас работает специально обученный человек, который, постоянно находясь в Москве, просматривает практически все фильмы перед выходом. Несколько лет назад четыре раза в год представители всех кинотеатров страны собирались в столице и смотрели ключевые картины, которые планируются к выходу в ближайший квартал. Сегодня эти просмотры происходят круглогодично для так называемых букеров. Как только букер отсматривает фильм, он составляет свои рекомендации для кинотеатров. Это сложный анализ, который формируется не только на основе субъективного мнения, но и с оценкой аналогичных фильмов: как смотрят картину с таким же бюджетом, как реагируют зрители на режиссера, есть ли в актерском составе звезды, на которых зритель пойдет. Букер дает рекомендации, в каком зале лучше запустить тот или иной фильм. Тонкости авторского права Помимо вышеприведенного анализа, он ориентируется на желания собственников фильмов. Если раньше их называли прокатчиками, то сегодня предпочитают термины: дистрибьютор, лицензиар или правообладатель. Данный рынок всегда был рынком продавца. Лицензиары диктуют свои условия, и, если они непонятны другим участникам цепочки, никто из них не желает договариваться. Традиционно выплата правообладателю составляет 50% выручки, полученной кинотеатром от продажи билетов по их фактической цене. Однако правообладатель может потребовать 60%, 65%, 70% и больше, в зависимости от эксклюзивности контента. А у кинотеатра есть постоянные расходы – это заработная плата персоналу, аренда помещений, оплата налогов, электричества. Помимо экономических условий, собственник фильма диктует кинотеатру и условия показа. Например, чтобы картина ежедневно шла 20 сеансами. Бывают и курьезные случаи, когда в кинотеатре работает один зал, и, если кинотеатр соглашается на такие условия, ему приходится в расписании поставить 20 сеансов. Например, проводить ночные показы. Иногда руководство небольших кинотеатров само покупает на них билеты, чтобы предоставить отчет автоматизированной системе о том, что сеанс состоялся. Нередки и случаи откровенного лоббирования. Например, у студии есть отличный блокбастер. Однако, помимо этой сильной картины, в запасе у правообладателя есть еще пять, более слабых. Куда их деть? Конечно же, отдать кинотеатрам. И покупка этих пяти фильмов станет обязательным условием для того, чтобы приобрести блокбастер. Такие ситуации - реальность кинотеатров, лавирующих между требованиями собственников и своими возможностями. Место российского кино В кинопрокатной «кухне» особое место занимает и государство. Ни один фильм в Российской Федерации не может быть показан публично без прокатного удостоверения Министерства культуры. Это, конечно, не министерство цензуры, но порой его хочется назвать именно так, потому что оно иногда не слишком умело пытается регулировать рынок. Например, традиционно в период повышенного спроса – школьные каникулы, период летних отпусков, майские праздники - в прокат выходят самые кассовые фильмы. Но нередко государство вмешивается в этот процесс, не давая, например, 1 мая прокатное удостоверение блокбастеру, потому что Минкульт дал субсидию российскому продюсеру, который очень хочет выпустить в прокат свою картину именно в этот день. Понятно, что государственная система таким образом пытается вернуть деньги, вложенные ею в фильм, но нести убытки будут именно кинотеатры. К некоторым кинотеатрам предъявляются жесткие требования по объему показов российского кино в прокате – тем, которые получают субсидию на реконструкцию или модернизацию. Как правило, они находятся в городах с населением менее 100-150 тысяч человек. К остальным кинотеатрам таких требований не предъявляется, но к этой теме неоднократно возвращаются, пытаясь установить некий норматив. К счастью, искусственных ограничений до сих пор нет. Доля российского кино в экранном времени кинотеатров России колеблется от 15 до 25%, и государство, предоставляя субсидии на производство кинофильмов, желает эти деньги вернуть. Но я уверен, что российских режиссеров нужно стимулировать создавать именно качественный продукт. Такой фильм кинотеатры с радостью поставят в свою сетку – для этого не нужно никаких искусственных ограничений. Хороший пример – российская картина «Движение вверх». Билет в другую реальность Несмотря на нюансы, растущее количество кинозалов делает кино доступным, а появление новых форматов дает возможность зрителям найти ответ на вопрос: зачем посещать кинотеатры? Ответ на него помогают найти и новые технологии. Так, появление в 2003-2004 годах технологии 3D произвело настоящую революцию, и с тех пор они шагнули далеко вперед. Например, в нашей сети используются несколько систем 3D, которые отличаются способом создания эффекта. Так, в ВИП-зале «Уссури» используются активные очки, в которых изображение проецируется с увеличенной частотой кадров, а специальный датчик передает сигнал, в каком порядке и с какой частотой показывать картинки для каждого глаза в отдельности. В других кинотеатрах на экран проецируется попеременно поляризованная то в одну то в другую сторону картинка. В зале IMAX в «Океане» одновременно два проектора демонстрируют два разных изображения. Очки во всех этих случаях пассивные, то есть за счет поляризации каждому глазу дается две разные картинки, а мозг интегрирует их в одну, объемную. Кстати, кинозал IMAX проектировался таким образом, чтобы поместить зрителей в центр событий. В зале IMAX кинотеатра «Океан» установлен самый большой во Владивостоке, и один из самых больших в России экранов, который простирается от стены до стены и от пола до потолка. Особое качество изображения позволяет поместить зрителей ближе к экрану настолько, чтобы увеличить угол обзора до 70-80 градусов. В результате обеспечивается максимальный эффект присутствия. «Эпоха цифры» и «невидимые» технологии В 2008 году произошло другое революционное техническое обновление кинотеатров России: они стали цифровыми. За 10 лет сменилось уже три поколения цифровых проекторов, причем старые уже нельзя использовать в работе. Переход на цифру произошел в России за два года, и мы были одними из первых, кто полностью внедрил цифровой показ. Но если 3D, IMAX или цифровизацию зритель еще мог заметить – менялось качество изображения, усиливался эффект погружения, то многие технологии остаются для него «невидимыми». Например, при производстве попкорна мы перешли на новые аппараты российского производства, использующие уникальную технологию, и которые уже экспортируются в другие страны мира, поскольку доказали свою эффективность. При этом «невидимые» для зрителей технологии часто стоят больших денег. Например, разработка мобильного приложения – это большой труд не только программистов, но и специалистов, интегрирующих существующие системы кинотеатров в одну. Сейчас мы тестируем обновление приложения, которое позволит покупать онлайн не только билеты, но и продукцию кинобаров со скидкой. В процессе тестирования находится бесконтактное считывание билетов, которое позволит снизить нагрузку на персонал для проверки информации. Мы перебрали много моделей устройств для этого, и нашли ту, которая сможет считать штрих-код билета не только с бумаги, но и с экрана мобильных телефонов. ВОПРОС РЕБРОМ - Зачем ходить в кинотеатр? - В кинотеатры людей приводит не только желание насладиться хорошей картиной и приобщиться к новым технологиям, но и особая атмосфера. Кинотеатры имеют свою энергетику и являются элементом социализации, поводом выйти из дома и встретиться с другими людьми. Я по-прежнему люблю ходить в кино. И, находясь в залах сети «Иллюзион», ловлю себя на мысли, что получаю колоссальное удовольствие от того, что люди в зале наслаждаются просмотром. Как показывает посещаемость нашей сети, в среднем, мы каждый месяц дарим особую атмосферу и приобщаем к кинокультуре 120 тыс. зрителей. Я понимаю, что тоже причастен к этому процессу, и мне это нравится. Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter