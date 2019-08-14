Во Владивостоке появится новый кинотеатр на семь залов

Первый зал кинотеатра «Иллюзион» был открыт на месте актового зала для собраний комсомольцев. В то время я еще учился в школе и, когда увидел рекламу об открытии «Иллюзиона», подумал, что однозначно надо туда сходить. Моим первым фильмом стала «Матрица», и я прекрасно помню, что цена обычных билетов на первый сеанс была 20 рублей, а ВИП - 30. Решив, что обычные места будут как в советских кинотеатрах - деревянными, а ВИП - скорее всего, мягкими, я выбрал билет подороже. И был приятно удивлен, что все места были комфортными, и отличало их только местоположение. ВИП находились в центре, а обычные – по краям.