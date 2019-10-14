Главную проблему Владивостока могут запретить, но Мутко против

Главную проблему Владивостока могут запретить, но Мутко против

14 октября 2019, 15:40
Бизнес
На решение о запрете точечной застройки рассчитывают жители столицы Приморья

На решение о запрете точечной застройки рассчитывают жители столицы Приморья

При возведении новых районов строителей обяжут создавать социальные объекты и дороги

Точечную застройку в РФ могут запретить. Проект постановления был согласован в ходе правительственного часа в Госдуме с участием вице-премьера Виталия Мутко, передает «Интерфакс». При этом сам Мутко заявил, что запрет точечной застройки в России не имеет смысла.

«Сегодня одними только запретами проблемы жилищного строительства сложно решить. Все-таки есть генеральный план застройки территорий», — сказал вице-премьер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой законодательства о точечной постройке высоток в городах.

Спикер также заявил, что нижняя палата парламента готова принять законопроект об обязательном возведении социальных объектов при строительстве новых жилых районов.

«Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высокими (постройками), с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток... а с другой стороны — мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут», — заявил Володин.

Для Владивостока точечная застройка - больное место. Жители столицы Приморья в меру сил пытаются бороться с застройщиками, выходя на митинги и общие собрания. До сих пор окончательно не решена судьба участка по стоительству высотки между домами на Океанском проспекте 83-85.

Как сообщала газета "Золотой Рог", проезд и проход граждан к своим домам в районе Океанского проспекта, 85а, должен быть освобожден. Решение о том, что публичный сервитут установлен администрацией Владивостока законно и правомерно, принято 25 июля, апелляционным определением Приморского краевого суда и вступило в законную силу, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока. Но забор до сих пор не убран, проезд не освобожден.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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