Квадрокоптеры помогут выявлять лесные пожары в Приморье

Новыми квадрокоптерами оснастили Приморскую авиабазу. Устройства будут использоваться в противопожарном обустройстве лесов и борьбе с «черными лесорубами». Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, сейчас в распоряжении Приморской авиабазы – 24 квадрокоптера. «Современная техника поможет оперативно выявлять, фиксировать очаги пожаров и незаконную вырубку леса», – отметили специалисты. Добавим, что за минувшие выходные было потушено пять гектаров леса в Шкотовском районе. На пожаре работали пять человек и одна единица техники. Напомним, всего в этом году было направлено 100 миллионов рублей на техническое перевооружение Приморской авиабазы – закупку новых автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеры, парашюты. Фото предоставлено Приморской авиабазой Газета "Золотой Рог", Владивосток.

