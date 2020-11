"Ростелеком" провел оптику в более 800 домохозяйств Приморского края

"Ростелеком" завершил строительство сетей связи по технологии GPON в поселке Моряк-Рыболов и селе Чугуевка

«Ростелеком» завершил строительство сетей связи по технологии GPON в поселке Моряк-Рыболов и селе Чугуевка. Теперь жителям более 800 домохозяйств доступны высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании. В рамках реализации проекта специалисты «Ростелекома» проложили 17 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью в 828 абонентских портов. GPON («оптика в дом») — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Также клиентам доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом». «Для районных центров и поселков с преобладанием частной застройки подключение по GPON является самым оптимальным решением. На сегодняшний день оптическими линиями «Ростелекома» охвачены более 78 % всех домохозяйств Приморского края. До конца 2019 года мы планируем обеспечить технической возможностью подключения к телеком-услугам по оптике жителей города Лесозаводск, поселка Кавалерово, сел Красный Яр и Спасское», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

