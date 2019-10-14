"Русагро" начала пусконаладку элеватора в ТОР "Михайловский"

"Русагро" начала пусконаладку элеватора в ТОР "Михайловский"

14 октября 2019, 14:38
Бизнес
Компания "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" начала пусконаладочные работы на элеваторе

Компания "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" начала пусконаладочные работы на элеваторе. Это часть будущего комплекса по производству комбикормов, строительство которого ведется в рамках реализации инвестиционного проекта по производству 75 тысяч тонн свинины в Приморском крае По информации резидента территории опережающего развития, сейчас осуществляется тестирование работы оборудования с зерновыми и масличными культурами. «Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год», – сообщили специалисты. Напомним, в ТОР «Михайловский» строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 тысяч голов), а также комбикормовое и убойное производства. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья подчеркивают, в планах – насытить регион местной экологически чистой продукцией и выйти на экспорт в страны АТР. Экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края. Журнал "Дальневосточный капитал".

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