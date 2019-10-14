В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда

В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда

14 октября 2019, 11:40
Бизнес
Амурская компания "Тайга Органика" подписала контракт с тайваньскими партнерами

Амурская компания "Тайга Органика" подписала контракт с тайваньскими партнерами Первая пробная тонна дальневосточного мёда отправится на остров в ноябре. Договоренности о сотрудничестве были достигнуты в мае этого года на крупной международной выставке SIAL (г. Шанхай, КНР). Участие региона в мероприятии обеспечивал Центр поддержки экспорта Амурской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Отправлять мёд мы будем по морю из Владивостока. Фасуем в баночки по 300 г. В ассортименте 5 видов продукции: липовый, таёжный, серпуховый, цветочный мёд и, конечно, полюбившийся многим крем-мёд. Наши партнеры находятся в столице Тайваня городе Тайбэй. Партия пока небольшая, но мы понимаем, что и Тайвань невелик. Остров по размерам меньше нашего Селемджинского района», - рассказала руководитель компании-экспортера Татьяна Капустина. «Тайга Органика» уже экспортирует амурский мёд в КНР и Южную Корею. В этом году амурские предприниматели посетили около 30 выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, подписали 9 экспортных контрактов на общую сумму 1 млн. 840 тыс. долларов. Журнал "Дальневосточный капитал".

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