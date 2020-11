"Государство и умереть не дает, и жить не разрешает..."

Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условия почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год?

Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условия почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год? КСТАТИ Количество субъектов МСП в крае хотят увеличить в разы Напомним, что улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - ключевая задача национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, планируется, что к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Приморье, согласно проекту, должно увеличиться почти в 4 раза и составит 340 тысяч человек. Отметим, что уже сегодня треть всех субъектов МСП Дальнего Востока приходится на Приморский край. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

