"Государство и умереть не дает, и жить не разрешает..."

Напомним, что улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - ключевая задача национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, планируется, что к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Приморье, согласно проекту, должно увеличиться почти в 4 раза и составит 340 тысяч человек. Отметим, что уже сегодня треть всех субъектов МСП Дальнего Востока приходится на Приморский край.